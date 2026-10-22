4 sai lầm khi chạy bộ dễ gây chấn thương, nhiều người vẫn mắc mỗi sáng

Chạy bộ là hình thức vận động đơn giản, tiết kiệm và phù hợp với nhiều người. Duy trì thói quen này đúng cách có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Tuy nhiên, không ít người chạy bộ theo thói quen mà chưa chú ý đến việc chuẩn bị, kỹ thuật và cường độ tập luyện. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ dưới đây có thể khiến việc chạy bộ kém hiệu quả, thậm chí làm tăng nguy cơ chấn thương.

Bỏ qua khởi động và chuẩn bị trước khi chạy

Nhiều người có thói quen vừa thức dậy đã bắt đầu chạy ngay mà không dành thời gian khởi động. Trong khi đó, cơ thể cần được chuẩn bị để thích nghi dần với cường độ vận động.

Trước khi chạy, nên dành khoảng 5-10 phút đi bộ nhanh và thực hiện các động tác khởi động động như nâng gối, xoay khớp cổ chân, đá chân nhẹ nhàng. Sau đó, tăng tốc độ từ từ thay vì bắt đầu bằng những bước chạy nhanh.

Trước khi chạy cần khởi động kỹ để hạn chế tình trạng chấn thương

Bên cạnh khởi động, dinh dưỡng cũng cần được cân nhắc tùy theo thời gian và cường độ tập luyện. Với buổi chạy ngắn, nhẹ nhàng, người tập thường không cần ăn một bữa lớn ngay trước khi chạy. Nếu chạy dài hoặc tập với cường độ cao, một bữa ăn nhẹ giàu carbohydrate trước đó có thể giúp bổ sung năng lượng.

Cần chú ý uống đủ nước, đặc biệt khi thời tiết nóng hoặc buổi chạy kéo dài. Chuẩn bị phù hợp giúp hạn chế tình trạng mệt mỏi và hỗ trợ cơ thể vận động an toàn hơn.

Chọn giày chạy không phù hợp

Giày chạy bộ không phù hợp có thể khiến bàn chân khó chịu, làm thay đổi cách tiếp đất và ảnh hưởng đến trải nghiệm tập luyện. Đây cũng là yếu tố cần xem xét khi người chạy thường xuyên bị đau bàn chân, cẳng chân hoặc đầu gối.

Khi chọn giày, nên ưu tiên độ vừa vặn, sự thoải mái và khả năng hỗ trợ phù hợp với bàn chân. Mũi giày cần có đủ không gian cho các ngón chân, trong khi phần gót phải giữ chân tương đối ổn định mà không gây cọ xát.

Địa hình chạy cũng là yếu tố quan trọng. Người chạy trên đường nhựa, đường bằng phẳng có thể chọn giày chạy đường trường; trong khi địa hình đất đá, gồ ghề thường phù hợp hơn với giày chạy địa hình có độ bám tốt.

Nếu có thể, hãy thử giày vào cuối ngày, khi bàn chân có xu hướng lớn hơn so với buổi sáng. Nên đi thử và bước hoặc chạy nhẹ để kiểm tra cảm giác trước khi mua.

Không có một loại giày phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là lựa chọn đôi giày đáp ứng nhu cầu vận động, vừa chân và không gây đau khi sử dụng.

Chạy sai tư thế, sải chân quá dài

Tư thế chạy thiếu tự nhiên có thể làm tăng cảm giác mệt mỏi và gây áp lực không cần thiết lên một số bộ phận của cơ thể. Những lỗi thường gặp gồm gồng cứng vai, đánh tay quá mạnh, cúi đầu hoặc cố bước những sải chân quá dài.

Để chạy thoải mái hơn, hãy giữ đầu và thân người tương đối thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng. Thân người có thể hơi nghiêng về trước một cách tự nhiên, nhưng không nên gập người quá mức ở phần eo.

Ngoài tư thế chạy, bạn cũng cần chú ý tần suất và cường độ khi chạy bộ để đảm bảo sức khỏe (Ảnh minh họa)

Hai tay đánh nhẹ theo hướng trước - sau, khuỷu tay co tự nhiên. Không cần cố giữ góc tay chính xác tuyệt đối, miễn là động tác thoải mái và không làm vai, cổ căng cứng.

Một lỗi khác là cố vươn chân quá xa về phía trước khi tiếp đất. Sải chân quá dài có thể làm tăng lực hãm và áp lực lên chân. Thay vì cố kéo dài bước chạy, hãy duy trì sải chân tự nhiên, nhịp chạy phù hợp và tránh tiếp đất quá mạnh.

Không nhất thiết phải ép bàn chân tiếp đất bằng mũi chân hay gót chân theo một khuôn mẫu duy nhất. Kiểu tiếp đất còn phụ thuộc vào tốc độ, cấu trúc cơ thể và đặc điểm vận động của từng người. Điều cần ưu tiên là bước chạy thoải mái, có kiểm soát và không gây đau.

Chạy quá nhiều, tập luyện với cường độ quá cao

Một số người cho rằng chạy càng lâu, càng nhanh thì hiệu quả giảm cân và cải thiện sức khỏe càng lớn. Tuy nhiên, tăng khối lượng tập luyện quá nhanh hoặc liên tục chạy nặng mà không phục hồi đầy đủ có thể làm tăng nguy cơ chấn thương do quá tải.

Khi cơ thể chưa kịp thích nghi, người chạy có thể gặp tình trạng đau cơ kéo dài, mệt mỏi, giảm hiệu suất và dễ tái phát chấn thương. Việc thiếu ngủ, ăn uống không đầy đủ và bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cũng có thể khiến quá trình phục hồi khó khăn hơn.

Để hạn chế nguy cơ này, người mới chạy nên bắt đầu với quãng đường và tốc độ vừa sức, sau đó tăng dần khi cơ thể đã thích nghi. Có thể xen kẽ chạy với đi bộ, bố trí ngày nghỉ hoặc những buổi vận động nhẹ sau các buổi tập nặng.

Không nên cố chạy tiếp khi xuất hiện đau nhói, đau tăng dần hoặc thay đổi dáng chạy vì đau. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, cần được nhân viên y tế đánh giá.

Ngoài ra, nên bắt đầu mỗi buổi chạy bằng tốc độ nhẹ, tăng dần khi cơ thể đã sẵn sàng và kết thúc bằng vài phút đi bộ để nhịp vận động giảm từ từ.

Chạy bộ có lợi cho sức khỏe khi được thực hiện phù hợp với thể trạng và duy trì lâu dài. Thay vì chạy theo thành tích hoặc cố tập thật nhiều trong thời gian ngắn, hãy chú ý đến kỹ thuật, dinh dưỡng, giấc ngủ và thời gian phục hồi. Đây mới là những yếu tố giúp duy trì thói quen vận động an toàn, bền vững.