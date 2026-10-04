4 sai lầm 'chết người' khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực miền Nam, đặc biệt là TPHCM, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, hàng loạt ô tô chết máy, nằm bất động giữa dòng nước. Trong tình huống này, không ít tài xế vẫn cố cho xe vượt qua vùng ngập với suy nghĩ xe gầm cao, động cơ khỏe hoặc chỉ cần giữ ga đều là có thể đi qua.

Tuy nhiên, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể khiến ô tô bị thủy kích, hư hỏng nặng, khiến chủ xe phải tốn kém khi sửa chữa, khắc phục. Thậm chí, cố tình liều lĩnh băng qua dòng nước có thể đẩy người ngồi trong xe vào tình huống nguy hiểm tính mạng.

Nhiều đoạn đường tại TPHCM bị ngập sâu trong ngày 1-2/10 vừa qua khiến ô tô, xe máy gặp khó khăn khi di chuyển. Ảnh: Nguyễn Huế

Dưới đây là 4 sai lầm tài xế cần tránh khi gặp đường ngập:

Cố vượt khi nước quá sâu, chủ quan với khả năng của xe

Nhiều tài xế cho rằng SUV, bán tải hoặc xe dẫn động 4 bánh có thể dễ dàng vượt qua những đoạn đường ngập sâu. Thực tế, khả năng lội nước phụ thuộc vào thiết kế của từng mẫu xe, vị trí cửa hút gió động cơ, hệ thống điện và giới hạn do nhà sản xuất công bố, chứ không chỉ nằm ở khoảng sáng gầm.

Khi nước lọt vào đường nạp khí và đi vào buồng đốt, động cơ có thể bị thủy kích. Đây là tình trạng nghiêm trọng do nước gần như không thể bị nén như hỗn hợp khí, khiến các chi tiết bên trong động cơ có nguy cơ cong, gãy hoặc hư hỏng nặng.

Nước ngập cũng có thể gây hỏng hệ thống điện và nhiều bộ phận khác. Vì vậy, nếu không xác định được độ sâu, tình trạng mặt đường hoặc giới hạn lội nước của xe, tài xế không nên mạo hiểm đi qua.

Các chuyên gia cho rằng, không nên cố vượt qua vùng ngập có độ cao trên một nửa bánh xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tăng ga đột ngột, chạy nhanh qua vùng ngập

Một số người cố tăng tốc để nhanh chóng vượt qua đoạn đường ngập. Tuy nhiên, cách xử lý này có thể khiến đầu xe tạo sóng lớn, đẩy nước lên cao và làm tăng nguy cơ nước lọt vào những vị trí nhạy cảm.

Chạy nhanh còn khiến tài xế khó phát hiện ổ gà, nắp cống mất hoặc đoạn đường bị sụt lún bên dưới mặt nước. Khi gặp chướng ngại vật bất ngờ, việc phanh hoặc đánh lái cũng trở nên khó khăn hơn.

Nếu đoạn đường ngập nông, dòng chảy yếu, mặt đường rõ ràng và nằm trong giới hạn an toàn của phương tiện, tài xế nên di chuyển chậm, đều, tránh tăng tốc đột ngột và giữ khoảng cách với xe phía trước. Tuy nhiên, khi nước chảy xiết hoặc độ sâu không rõ ràng, giải pháp an toàn nhất vẫn là không đi vào.

(Tài xế liều lĩnh vượt qua vùng ngập có nước chảy xiết. Video: OFFB)

Bám theo xe phía trước, xem nhẹ dòng nước chảy xiết

Thấy xe phía trước vượt qua đoạn ngập thành công, nhiều tài xế cho rằng mình cũng có thể đi theo. Đây là suy nghĩ nguy hiểm bởi mỗi mẫu xe có khoảng sáng gầm, vị trí cửa hút gió và khả năng chống nước khác nhau.

Hơn nữa, mực nước và dòng chảy có thể thay đổi nhanh chóng. Nước cũng che khuất tình trạng mặt đường, khiến tài xế khó nhận biết ổ gà, hố sâu hoặc những đoạn bị xói lở.

Đặc biệt, dòng nước chảy xiết có thể tạo lực đẩy khiến ô tô mất ổn định, trượt khỏi quỹ đạo hoặc bị cuốn trôi. Khối lượng lớn của xe không đồng nghĩa phương tiện chắc chắn đứng vững trước dòng lũ.

Nếu nước chảy mạnh, dâng nhanh hoặc không thể xác định độ sâu, tài xế nên tìm đường khác thay vì đánh cược. Không nên đi sát xe phía trước vì nếu phương tiện này chết máy hoặc mắc kẹt, xe phía sau có thể không kịp xử lý.

Cố khởi động lại xe chết máy, chậm thoát khỏi vùng nguy hiểm

Khi xe chết máy giữa vùng ngập, phản xạ của nhiều tài xế là đề lại để tìm cách đưa xe ra ngoài. Tuy nhiên, nếu nước đã lọt vào đường nạp khí, việc cố khởi động có thể khiến động cơ hư hỏng nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp này, tài xế nên ngừng khởi động, liên hệ cứu hộ và không vận hành lại xe trước khi được kiểm tra.

Nguy hiểm hơn, nếu nước tiếp tục dâng hoặc dòng chảy mạnh lên, việc cố cứu chiếc xe có thể khiến người bên trong bị mắc kẹt.

Động cơ của một chiếc Toyota Camry bị vỡ do thuỷ kích. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khi xuất hiện nguy cơ đe dọa tính mạng, cần ưu tiên an toàn của người ngồi trong xe, gọi lực lượng cứu hộ và làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Không nên lao xuống dòng nước chảy xiết hoặc cố băng qua khu vực không xác định được độ sâu.

Trong điều kiện mưa lũ, nguyên tắc quan trọng nhất là không đánh cược tính mạng để vượt đường ngập. Nếu không chắc chắn về độ sâu, dòng chảy hoặc khả năng của phương tiện, quay đầu tại vị trí an toàn và chọn tuyến đường khác luôn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

(Tổng hợp)