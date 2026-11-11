“4 rõ” ở xã Việt Hồng - khi thước đo cán bộ bằng sản phẩm thực tế

Giao việc rõ, trách nhiệm đến từng người

Với diện tích hơn 101 km², dân số gần 11.000 người phân bố trên địa bàn rộng, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức xã hiện có 63 người, Việt Hồng đứng trước những yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, UBND xã Việt Hồng tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm “4 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ và kết quả thực hiện công việc.

“4 rõ” ở xã Việt Hồng được cụ thể hóa thành quy trình, gắn với trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức và người đứng đầu các đoàn thể, thôn bản.

Không chỉ là khẩu hiệu hành chính thông thường, “4 rõ” ở xã Việt Hồng được cụ thể hóa thành quy trình khép kín, gắn chặt với trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức và người đứng đầu các đoàn thể, thôn bản. Mọi chủ trương, nghị quyết sau khi ban hành đều được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, lãnh đạo xã theo dõi tiến độ thực hiện thông qua hệ thống quản lý công việc và kiểm tra thực tế tại cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được tổng hợp để xem xét, giải quyết; kết quả hoàn thành nhiệm vụ là căn cứ phục vụ đánh giá cán bộ, công chức.

Ông Đào Trọng Hai - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết: “Chúng tôi quan điểm, khi thực hiện giao rõ người, rõ trách nhiệm để thực hiện từng nội dung, công việc, từng sản phẩm hiệu quả. Đặc biệt, trong quá trình giao việc, quan trọng nhất là quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công chức thông qua các sản phẩm cụ thể là phản ánh đối chiếu, thước đo chính xác chất lượng hiệu quả mỗi công chức qua việc giải quyết công việc. Thông qua đó làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức hàng kỳ, hằng tháng”.

Những tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa ở xã Việt Hồng.

Ghi nhận thực tế tại trụ sở xã Việt Hồng những ngày đầu tháng 11 cho thấy không khí làm việc khẩn trương, nền nếp. Trên bàn làm việc của mỗi cán bộ chuyên môn, bảng theo dõi tiến độ công việc tuần, tháng được cập nhật liên tục thông qua Nền tảng Chính quyền số tỉnh Lào Cai (EGOV) và phần mềm đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai; cán bộ thực hiện nghiêm quy định đeo bảng tên, thành thạo thao tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm, đồng thời tận tình hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của người dân.

Ông Hoàng Cao Khải ở thôn Việt Cường 5, xã Việt Hồng chia sẻ: “Hôm nay, tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục đất đai, phải nói thật mọi thứ đều thay đổi rõ rệt! Cán bộ làm việc rất trách nhiệm, nói năng nhẹ nhàng, dễ hiểu, không có chuyện nhũng nhiễu dân hay hẹn lần hẹn lữa. Là người dân, chúng tôi không rành hết các quy định quản lý của Nhà nước, nhưng nhìn vào cách cán bộ nhiệt tình giải quyết công việc nhanh gọn, đúng hẹn như thế này là chúng tôi thấy rất tin tưởng và hài lòng”.

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá

Thực tế cho thấy, sự chuyển biến rõ nét nhất nằm ở cách thức triển khai đồng bộ cả 4 khâu trong chu trình quản trị công việc: Giao việc đúng người, rõ sản phẩm, mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ nội dung cần làm, thời gian hoàn thành và đặc biệt là sản phẩm cuối cùng ra sao.

Cùng đó, theo dõi sát sao trên môi trường số, lãnh đạo xã dễ dàng nắm để kịp thời tháo gỡ ngay từ cơ sở. Tiếp đó là kiểm tra thực chất tại hiện trường để yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại. Cuối cùng, đánh giá công bằng và kết quả thực tế đã loại bỏ hoàn toàn tình trạng “cào bằng”, “dĩ hòa vi quý”.

Người dân sử dụng Robot ứng dụng công nghệ AI để giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Đức Bảo - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Việt Hồng, với nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã các lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường; kinh tế hạ tầng và tài chính kế hoạch, việc phân công nhiệm vụ cụ thể giúp cán bộ chủ động theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo lãnh đạo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Ông Bảo cho hay: “Trước đây, thực hiện đánh giá cán bộ khi giao nhiệm vụ trực tiếp còn nể nang và đánh giá bình quân cán bộ công chức với nhau. Khi thực hiện “4 rõ”, xác định rõ nhiệm vụ cần làm, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kết quả hoàn thành với chất lượng cao hơn. Từ đó, cán bộ công chức có trách nhiệm hơn đối với nhiệm vụ được giao, kết quả hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cấp trên".

Cùng với việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xã Việt Hồng ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến tháng 10/2026, trong số 21 chỉ tiêu chủ yếu của xã, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và 5 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, gồm: sản lượng lương thực, tổng đàn gia súc, trồng rừng, du lịch và dịch vụ công trực tuyến; các chỉ tiêu về lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, bảo hiểm y tế, tiêm chủng đạt trên 80% kế hoạch.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, trên 51% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Lãnh đạo phòng Kinh tế xã thăm mô hình măng Bát Độ.

Lấy sản phẩm làm thước đo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu cốt lõi. “4 rõ” tại xã Việt Hồng không chỉ làm thay đổi diện mạo của một vùng quê, mà quan trọng hơn đó là xây dựng nên một đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là hướng đi đáng ghi nhận trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.