4 phòng thí nghiệm AI của Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác nghiên cứu liên ngành

Đại diện 4 phòng thí nghiệm về AI ký hợp tác về phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Ảnh: Gia Phúc.

Ngày 10/10, PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin, đại diện Phòng Nghiên cứu AI ứng dụng trong Kinh tế – Kinh doanh (BA x AI Lab), Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) cho biết, đơn vị cùng với 3 phòng thí nghiệm khác vừa ký kết hợp tác thúc đẩy nghiên cứu liên ngành về AI và chuyển đổi số.

Theo đó, BA x AI Lab cùng hợp tác với Phòng Lab Tính toán Hiệu năng cao (CEC-HPC Lab), Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM; Trung tâm Nghiên cứu Dữ liệu lớn (BDRC), Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc; Phòng Lab Tính toán Thông minh (ICL), Trường Đại học Hanyang ERICA, Hàn Quốc.

Theo nội dung ký kết, 4 phòng lab sẽ thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, phối hợp chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, cử và tiếp nhận sinh viên thực tập. Các bên phối hợp đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và hợp tác thực hiện các đề tài, công bố các công trình khoa học quốc tế trong thời gian tới.

Theo PGS.TS Lê Hoành Sử việc hợp tác nghiên cứu giữa 4 phòng lab về AI của Việt Nam và Hàn Quốc, cùng sự đồng hành của mạng lưới học giả quốc tế và doanh nghiệp sẽ mở ra không gian nghiên cứu đa ngành hiện đại cho giảng viên và học viên sau đại học. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu kết nối học thuật phục vụ trực tiếp cho quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của đất nước.

Lễ ký kết 4 bên diễn ra trong khuôn khổ Tọa đàm khoa học quốc tế “Trao đổi cơ hội hợp tác nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI)” do Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức, quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và các nước.

Phiên thảo luận bàn tròn mở ra 3 định hướng hợp tác nổi bật gồm: liên kết nhiều bên để giải quyết các bài toán liên ngành; kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để thử nghiệm và chuyển giao giải pháp ứng dụng AI từ phòng nghiên cứu; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao qua mô hình thực tập nghiên cứu và đồng hướng dẫn sau đại học.