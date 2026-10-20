4 phim Hoa ngữ phá vạn trên nền tảng Youku trong năm 2026

1. Gả Kim Thoa - Phá vạn sau khoảng 48 gi

Diễn viên: Điền Hi Vi, Diêm An

Gả Kim Thoa là bộ phim cổ trang tình cảm, khai thác câu chuyện tráo đổi thân phận, thế thân xuất giá và hành trình đổi đời của nữ chính. Tác phẩm do Dương Long đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân, lên sóng Youku và CCTV-8 từ ngày 16/10/2026. Trong phim, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai có thân phận và tính cách đối lập. Ngụy Nhiêu vốn là tiểu thư thật của phủ Thừa An Bá nhưng bị tráo đổi từ nhỏ, phải sống cuộc đời cơ cực ngoài phố. Trong khi đó, Quân Đại là thiên kim giả được hưởng cuộc sống giàu sang, nhưng có tính cách kiêu ngạo và thủ đoạn. Khi thế tử Lục Trạc bị trọng thương, hôn sự được sắp đặt nhằm xung hỷ. Quân Đại không muốn gả cho người đang hôn mê nên tìm cách ép Ngụy Nhiêu thay mình xuất giá. Từ đó, nữ chính bước chân vào phủ Quốc công, đối mặt với những âm mưu trong gia tộc và từng bước tìm lại thân phận thật. Sức hút của bộ phim đến từ tình tiết tráo đổi thân phận, mối quan hệ giữa hai nhân vật nữ có cùng dung mạo nhưng khác biệt về số phận, cùng chuyện tình phát triển giữa Ngụy Nhiêu và Lục Trạc. Chỉ sau khoảng 48 giờ lên sóng, tác phẩm đã vượt mốc nhiệt độ 10.000, lập thành tích phá vạn nhanh nhất của Youku trong năm 2026 tính đến ngày 20/10.

2. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ - Phá vạn sau 3 ngày

Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Điền Gia Thụy, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy

Xếp tiếp theo là Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, bộ phim cổ trang kỳ ảo do Quách Kính Minh đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch. Tác phẩm gây chú ý nhờ thế giới huyền huyễn kết hợp các vụ án bí ẩn, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ được khán giả Hoa ngữ quan tâm. Câu chuyện mở ra tại thành Lạc An, nơi liên tiếp xảy ra những vụ án moi tim kỳ lạ. Lộ Vu Y, cửu vĩ hồ trẻ tuổi của tổ chức Vô Tướng Nguyệt, cùng tỷ tỷ Vụ Vọng Ngôn thâm nhập Vi phủ để truy tìm phản đồ Tiêu Duy. Trên hành trình này, họ gặp pháp sư Vũ Thập Quang và Ký Linh. Từ những cuộc đối đầu ban đầu, bốn nhân vật dần hợp tác, cùng vượt qua các ảo cảnh và hiểm nguy để đối phó với vạn yêu vương Cửu Anh. Theo số liệu được công bố trong các bảng thống kê thành tích phát sóng, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đạt mốc nhiệt độ 10.000 sau khoảng 3 ngày. Bộ phim cho thấy sức hút của dòng cổ trang kỳ ảo, đặc biệt khi kết hợp yếu tố phá án, thế giới yêu quái và những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

3. Đường Cung Kỳ Án - Phá vạn sau 4 ngày

Diễn viên: Bạch Lộc, Vương Tinh Việt

Đường Cung Kỳ Án là tác phẩm cổ trang trinh thám lấy bối cảnh triều Đường. Phim theo chân nữ quan Lý Bội Nghi và quan điều tra Tiêu Hoài Cẩn trong hành trình phá giải những vụ án kỳ bí xảy ra bên trong cung đình. Trong quá trình điều tra, hai nhân vật dần phát hiện những âm mưu chính trị, các thế lực tham nhũng và bí mật liên quan đến thảm án diệt môn của phủ Đoan Vương kéo dài nhiều năm. Bên cạnh những màn suy luận và truy tìm chứng cứ, phim còn đan xen yếu tố quyền mưu, đấu trí và tình cảm giữa hai nhân vật chính. Sự kết hợp giữa án mạng bí ẩn và những cuộc tranh đấu trong hoàng cung giúp tác phẩm tạo được màu sắc riêng giữa nhiều bộ phim cổ trang lên sóng cùng năm. Với thành tích phá mốc nhiệt độ 10.000 sau khoảng 4 ngày theo số liệu được cung cấp, Đường Cung Kỳ Án tiếp tục góp mặt trong nhóm tác phẩm nổi bật của Youku năm 2026.

4. Kiều Sở - Phá vạn sau 6 ngày

Diễn viên: Trần Đô Linh, Chu Dực Nhiên

Khép lại danh sách là Kiều Sở, bộ phim cổ trang quyền mưu chuyển thể từ tiểu thuyết Sở Hậu của tác giả Hy Hành. Tác phẩm do Dương Long đạo diễn, với Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên đảm nhận vai chính theo hình thức bình phiên. Nhân vật trung tâm Sở Triều vốn là đại tiểu thư phủ đại tướng quân nhưng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực sau một vụ cầu cứu tại trạm dịch Bắc Tào. Thay vì chấp nhận trở thành quân cờ trong tay thế tử Tiêu Tuần, nàng lựa chọn tự quyết định số phận, từng bước đối đầu với các thế lực đứng sau những âm mưu chính trị. Trên hành trình ấy, Sở Triều gặp Tạ Yến Lai, thứ tử Tạ gia mang nhiều mặc cảm và bí mật. Cả hai dần trưởng thành qua những biến cố, cùng sát cánh chống lại âm mưu phản quốc và thế lực ngoại bang, hướng đến mục tiêu bảo vệ vương triều Đại Sở. Với câu chuyện lấy nữ chính làm trung tâm, kết hợp đấu trí, quyền lực và tình cảm, Kiều Sở đạt mốc nhiệt độ 10.000 sau khoảng 6 ngày phát sóng theo số liệu được cung cấp. Thành tích này cho thấy dòng phim cổ trang quyền mưu tiếp tục là một trong những hướng khai thác được các nền tảng phim trực tuyến chú trọng.