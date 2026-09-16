4 phim Hoa ngữ không nên bỏ qua nếu mê Lý Quân Nhuệ

Gần đây, Lý Quân Nhuệ tiếp tục gây chú ý với Băng Hồ Trọng Sinh (Rebirth), tác phẩm tiếp nối câu chuyện còn dang dở của Sở Kiều Truyện. Phim đưa khán giả trở lại khoảnh khắc Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt biến mất dưới hồ nước đóng băng.

Sau khi được Yến Tuân cứu sống, Sở Kiều đau đớn vì tin rằng Vũ Văn Nguyệt đã không còn. Trong khi Yến Tuân ngày càng chìm sâu vào quyền lực, Sở Kiều phải đối diện với những tổn thương và quyết tâm tìm lại người mình yêu.

Lý Quân Nhuệ ngày càng khẳng định sức hút qua loạt vai diễn được yêu thích. Ảnh: Soompi.

Giữa những cuộc tranh đấu tại bốn vương quốc, một chiến binh bí ẩn đeo mặt nạ liên tục xuất hiện để cứu Sở Kiều. Sự quen thuộc của người này khiến cô dần hy vọng Vũ Văn Nguyệt vẫn còn sống.

Nếu yêu thích Lý Quân Nhuệ trong Băng Hồ Trọng Sinh, 4 bộ phim dưới đây là những lựa chọn đáng để khán giả khám phá thêm.

1. Cửu Trọng Tử (Blossom)

Đậu Chiêu có cơ hội sống lại sau cuộc đời đầy phản bội, mất mát và một cuộc hôn nhân bất hạnh. Trở về thời điểm còn trẻ, cô quyết tâm thay đổi số phận và bảo vệ những người mình yêu thương.

Trong hành trình ấy, Đậu Chiêu gặp Tống Mặc (Lý Quân Nhuệ), một vị tướng tài giỏi cũng từng chịu nhiều tổn thương. Từ mối quan hệ xuất phát vì lợi ích, cả hai dần xây dựng sự tin tưởng và tình yêu giữa những âm mưu chốn triều đình.

2. Mỹ Vị Kỳ Duyên (Yummy, Yummy? Yummy!)

Một gia đình hiện đại bất ngờ xuyên không về thời cổ đại và phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Nhờ tài nấu nướng, họ mở một nhà hàng nhỏ để gây dựng cuộc sống.

Tại đây, Thẩm Thiệu Quang gặp Lâm Yến (Lý Quân Nhuệ), vị Phó huyện lệnh Kinh Triệu chân thành và điềm đạm. Từ những hiểu lầm ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Phim kết hợp câu chuyện gia đình, ẩm thực, tình yêu và những tình tiết chính trị.

3. Mở Lại Nhật Ký (Reopen My Journals)

Lấy bối cảnh Thượng Hải cuối những năm 1990, phim kể về tuổi trẻ của Tiền Gia Nguyệt, một nữ sinh phải đối diện với áp lực học tập, gia đình và những rung động đầu đời.

Tiêu Hàn (Lý Quân Nhuệ), người hàng xóm tài năng, dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của cô. Tác phẩm tập trung vào tình bạn, tình yêu và những cảm xúc tuổi trẻ theo cách nhẹ nhàng, gần gũi.

4. Người Yêu Trở Về (Go Back Lover)

Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Ngôn (Lý Quân Nhuệ) từng là đôi tình nhân thời học sinh nhưng chia tay khi bước vào đại học.

Nhiều năm sau, Tinh Nhược trở thành nhà sản xuất và phải tìm đến người yêu cũ để mời anh tham gia một chương trình hẹn hò dành cho những người từng yêu nhau. Cuộc tái ngộ khiến cả hai phải đối diện với những tổn thương, tình cảm chưa dứt và lý do họ từng rời xa nhau.

Bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu đầu đời, chia ly và cơ hội tìm lại nhau sau khi cả hai đã trưởng thành.