4 phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất năm 2026

Năm 2026 chứng kiến cuộc đua đáng chú ý của điện ảnh Việt khi nhiều tác phẩm tạo được sức hút lớn tại phòng vé. Dẫn đầu danh sách là Thỏ Ơi!! với doanh thu 450 tỷ đồng, tiếp đến là Trại Buôn Người, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đáng chú ý, cả 4 phim đều vượt mốc 200 tỷ đồng.

1. Thỏ Ơi!! - 450 tỷ đồng

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với doanh thu 450 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách là Thỏ Ơi!! với doanh thu 450 tỷ đồng. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, thuộc thể loại giật gân - tâm lý và được dán nhãn T18.

Phim xoay quanh Hải Linh (LyLy), một influencer kiêm MC nổi tiếng với chương trình talkshow chuyên lắng nghe và đưa ra lời khuyên về chuyện tình cảm. Ngoài đời, cô có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ bên người chồng Thế Phong (Vĩnh Đam).

Biến cố xảy ra khi chương trình của Hải Linh đón Nhật Hạ, còn gọi là Thỏ (Pháo). Cô gái trẻ lên tiếng về việc bị bạn trai Trung Kim (Trấn Thành) bạo lực và khủng bố tinh thần. Từ câu chuyện này, phim mở rộng sang những mối quan hệ với nhiều góc khuất, nơi ghen tuông, ngoại tình và những ham muốn bị che giấu dần được phơi bày.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Thỏ Ơi!! còn khai thác mặt trái của mạng xã hội và tâm lý phán xét của cộng đồng. Thành tích 450 tỷ đồng giúp tác phẩm giữ vị trí đầu bảng trong cuộc đua phòng vé Việt năm nay.

2. Trại Buôn Người - 316 tỷ đồng

Trại Buôn Người đang chiếu tại rạp, với doanh thu hiện tại hơn 316 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là Trại Buôn Người với doanh thu hiện tại hơn 316 tỷ đồng. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, kết hợp các yếu tố hành động, tội phạm và giật gân.

Phim khai thác vấn đề lừa đảo xuyên biên giới thông qua câu chuyện về Ny (Steven Nguyễn). Sau khi em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) rơi vào chiếc bẫy "việc nhẹ lương cao", Ny bắt đầu hành trình tìm kiếm và giải cứu cô.

Út Đẹt bị đưa vào một khu trại giam lỏng biệt lập do một tổ chức tội phạm điều hành. Để tiếp cận em gái, Ny phải đối đầu với những thế lực ngầm do Quách Ngọc Ngoan, Võ Thành Tâm và Tùng Min đảm nhận.

Các màn hành động, võ thuật được đặt cạnh câu chuyện về tình thân, qua đó tạo động lực chính cho hành trình của nhân vật. Với hơn 316 tỷ đồng, Trại Buôn Người trở thành phim có doanh thu cao thứ hai năm 2026.

3. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu - 207 tỷ đồng

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập xếp thứ 3 với doanh thu 207 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ ba là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu với doanh thu 207 tỷ đồng. Bộ phim do Huỳnh Lập đạo diễn, kết hợp giữa hài, tâm linh và câu chuyện gia đình.

Phim kể về Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z đang thất nghiệp và chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Muốn có tiền mở quán cà phê, Bình tìm về quê để thuyết phục ông nội là ông Thời (Cao Minh), một cựu chiến binh nghiêm khắc, cho mượn mặt bằng.

Chuyến trở về tưởng như chỉ nhằm giải quyết vấn đề tiền bạc lại nhanh chóng trở thành trải nghiệm khác thường khi Bình liên tiếp chứng kiến những hiện tượng linh dị trong căn nhà cổ. Hai ông cháu từ những khác biệt về cách sống dần bị kéo vào một câu chuyện liên quan đến quá khứ gia đình.

Doanh thu 207 tỷ đồng đưa Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu vào nhóm những phim Việt có thành tích nổi bật nhất năm.

4. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - 201 tỷ đồng

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đạt doanh thu hơn 201 tỷ đồng.

Khép lại top 4 là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng với doanh thu 201 tỷ đồng. Tác phẩm do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, khai thác chất liệu kinh dị, tâm lý và tâm linh dân gian.

Phim lấy bối cảnh vùng núi rừng Tây Bắc, xoay quanh truyền thuyết về Phí Phông, một thực thể khát máu được ví như "ma cà rồng" trong dân gian Việt Nam. Câu chuyện gắn với những bí ẩn và lời nguyền được truyền qua các thế hệ.

Mạch phim theo chân hai pháp sư tập sự Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương khi họ tiến vào vùng rừng thiêng để tìm cách cứu người mẹ đang chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền. Hành trình đưa các nhân vật đối diện với những hiện tượng kỳ bí, nghi lễ văn hóa bản địa và những mối nguy ẩn sâu trong rừng.

Với 201 tỷ đồng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng doanh thu phim Việt năm 2026.

Nhìn vào top 4, cuộc đua phòng vé năm nay cho thấy sự hiện diện của nhiều màu sắc khác nhau. Từ tâm lý giật gân, hành động - tội phạm đến hài gia đình và kinh dị dân gian, các tác phẩm đều lựa chọn hướng tiếp cận riêng để thu hút khán giả. Đáng chú ý, cả 4 phim điện ảnh đều vượt mốc 200 tỷ đồng, trong đó khoảng cách giữa vị trí thứ ba và thứ tư chỉ là 6 tỷ đồng.