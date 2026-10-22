4 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn khỏi Trại giam A2, Công an phát thông báo nóng

Ngày 22/10, theo thông tin được Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thông báo, khoảng 15h05 ngày 21/10, 4 phạm nhân thuộc Phân trại số 1, Trại giam A2 (Khánh Hòa) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Người này bị kết án về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy, với mức án 20 năm tù.

Lê Văn Cường, sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ. Người này phạm các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 10 năm tù.

Võ Hoàng Duy, sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Người này bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy, với mức án 20 năm tù.

Lữ Văn Toàn, sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa. Người này bị kết án về tội giết người, với mức án 20 năm tù.

Chân dung 4 phạm nhân. Ảnh: CA.

Trước tình hình này, Công an đề nghị người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng.

Đối với các hộ dân có trang trại, nhà vườn, lực lượng công an khuyến cáo cần chủ động kiểm tra, bảo quản tài sản, phương tiện và các vật dụng cá nhân; đồng thời chú ý những dấu hiệu bất thường xuất hiện tại khu vực nhà ở, trang trại, rẫy vườn.

Nếu phát hiện xe máy, quần áo hoặc các tài sản, vật dụng khác bị mất bất thường, hoặc phát hiện người lạ xuất hiện tại khu vực trang trại, nhà vườn với biểu hiện nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

Công an cũng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc khống chế những người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Bên cạnh đó, người dân không tự ý lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng.

Khi có thông tin liên quan đến vụ việc, người dân được đề nghị liên hệ trực ban Công an xã Diên Khánh 02583.850.310 hoặc số điện thoại trực ban công an các xã để cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh và xử lý.