4 ô tô tông liên hoàn, giao thông ùn ứ

Ngày 22/10, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, cách cầu Sài Gòn khoảng 400m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Rạch Chiếc vào trung tâm TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 400m, thuộc phường An Khánh, một chiếc taxi 5 chỗ bất ngờ bị ô tô 7 chỗ chạy phía sau tông mạnh vào đuôi.

Cú va chạm khiến hai ô tô khác, gồm một xe 5 chỗ và một xe 7 chỗ, lưu thông phía sau không kịp xử lý, tiếp tục tông vào nhau, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn với tổng cộng 4 phương tiện.

Tại hiện trường, các ô tô nằm nối tiếp, va chạm dính vào nhau và bị hư hỏng.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp, cách cầu Sài Gòn khoảng 400m.

Đáng nói, chiếc ô tô 5 chỗ ở cuối cùng vụ va chạm bị hư hỏng nặng phần đầu.

May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra trong làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp khiến dòng xe hướng vào trung tâm thành phố ùn ứ kéo dài gần 2km.

Giao thông hướng về trung tâm ùn ứ hàng km.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết và phân luồng giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đến hơn 11 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết, các phương tiện được di dời khỏi khu vực. Giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng vào trung tâm TP.HCM dần ổn định trở lại.