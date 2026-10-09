4 nước ASEAN hút gần 61% vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam

Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2026 có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm trước; có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,49 tỷ USD, gấp 10,8 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Xét về lĩnh vực đầu tư, 9 tháng đầu năm, vận tải kho bãi đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%.

Xét về lãnh thổ nhận đầu tư, 9 tháng đầu năm, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 669,0 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư; Campuchia ghi nhận 486,5 triệu USD, chiếm 17,5%; Ấn Độ đạt 357,2 triệu USD, chiếm 12,9%; Indonesia đạt 340,2 triệu USD, chiếm 12,3%; Philippines đạt 193,6 triệu USD, chiếm 7,0%; Kazakhstan đạt 149,9 triệu USD, chiếm 5,4%; Hoa Kỳ 99,48 triệu USD, chiếm 3,6%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại, khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 9 tháng năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện cũng đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với 5,70 tỷ USD, chiếm 19,5%; Luxembourg với 4,99 tỷ USD, chiếm 17,1%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 3,01 tỷ USD, chiếm 10,3%; Trung Quốc 2,27 tỷ USD, chiếm 7,8%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 5,3%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,5%.