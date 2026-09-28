4 nữ MC tên Minh Trang: Người dẫn Thời sự 19h, người một mình nuôi 4 con

BTV dùng nghệ danh lên sóng Thời sự 19h

Khán giả quen với cái tên BTV Khánh Trang trên bản tin Thời sự 19h, ít ai biết tên thật của cô là Trần Minh Trang. Sinh năm 1984 tại Nghệ An, Khánh Trang là trường hợp hiếm hoi trong đội ngũ biên tập viên Thời sự 19h không dùng tên thật khi lên sóng. Lý do rất đơn giản: tại thời điểm cô được giao dẫn bản tin, ê-kíp đã có một biên tập viên khác tên Minh Trang, việc đổi tên giúp khán giả tránh nhầm lẫn.

BTV Khánh Trang.

Khánh Trang tốt nghiệp ngành Quản trị du lịch - khách sạn, Đại học Ngoại thương. Năm 2005, cô vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển người dẫn chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Năm 2014, Khánh Trang chuyển về VTV, bắt đầu với chương trình Chào buổi sáng. Ngày 2/2/2017, cô chính thức ngồi ghế biên tập viên Thời sự 19h, bản tin có sức ảnh hưởng hàng đầu cả nước. Dù quê gốc xứ Nghệ, Khánh Trang được đánh giá phát âm chuẩn giọng Hà Nội, phong thái điềm đạm, giọng đọc ấm.

Ngoài công việc, nữ biên tập viên sống kín tiếng. Cô có 1 con gái, thích cắm hoa, trang trí nhà cửa.

BTV Khánh Trang trong Thời sự 19h:

Cô gái học biên kịch đến gương mặt quốc gia

BTV Thời sự cùng tên Minh Trang sinh năm 1987. Cô không học báo chí mà tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh công việc ở đài, Minh Trang tham gia giảng dạy tại khoa Truyền hình của chính ngôi trường này.

BTV Minh Trang

Gắn bó với VTV từ khoảng năm 2007, Minh Trang đi qua nhiều vị trí, từ dẫn bản tin thời tiết đến Cuộc sống thường ngày, Chào buổi sáng trước khi lên sóng Thời sự 19h năm 2018. Đời thường, Minh Trang giản dị, ít trang điểm, dành thời gian rảnh nấu ăn cho gia đình và hiếm khi công khai chuyện riêng tư.

Minh Trang "Moon" - từ hot girl Hoa học trò đến bà mẹ 4 con khởi nghiệp

Nếu 2 biên tập viên Thời sự gắn với hình ảnh chuẩn mực, MC Minh Trang, biệt danh Trang Moon, lại có hành trình nhiều thăng trầm nhất. Sinh năm 1987 tại Hà Nội, cô đóng phim Phía trước là bầu trời năm 14 tuổi, nhận học bổng của Đại sứ quán Nhật Bản và có cơ hội du học Australia.

MC Minh Trang Moon.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Minh Trang về VTV, dẫn các chương trình Đồ rê mí, Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Cà phê sáng. Sau khi học thạc sĩ truyền thông tại Pháp, cô làm biên tập viên tiếng Anh ở VTV4.

Có 4 con, Minh Trang rời màn ảnh nhỏ để chăm gia đình và khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. Giữa tháng 9 vừa qua, cựu MC công khai đã nhận quyết định ly hôn chồng từ đầu tháng 8. Cô cho biết từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý nặng nề, phải tìm đến trị liệu và thiền để cân bằng. Hiện Minh Trang một mình nuôi 3 con gái và 1 con trai. Theo cô, việc lên tiếng là cần thiết vì giữa cô và chồng cũ còn những công việc chung cần phân định trách nhiệm rõ ràng.

Minh Trang VTV6

Người trẻ nhất trong 4 Minh Trang là nữ MC thế hệ 9X gắn với kênh VTV6 (cũ). Cô bước ra từ cuộc thi Cầu vồng năm 2012, dừng chân ở top 9, rồi trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình Chung cư 22+, Hôm nay ai đến, Tôi hát, Bữa trưa vui vẻ. Minh Trang cũng góp mặt trong những chương trình lớn như Giai điệu tự hào, Cảm ơn cuộc đời, Tết nghĩa là hi vọng, Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 và từng phỏng vấn nữ diễn viên Hollywood Tara Ward bằng tiếng Anh.

MC Minh Trang.

Năm 2018, Minh Trang là người trẻ nhất lọt top 5 đề cử MC ấn tượng tại VTV Awards. Phía sau thành tích ấy là lịch làm việc khắc nghiệt: có hôm ăn tối lúc 2h sáng, gục trên bàn phím lúc 4h30 rồi 6h30 đã phải tươi tắn trước ống kính. Bố mẹ nhiều lần yêu cầu con gái nghỉ việc vì công việc quá vất vả. Minh Trang từng thừa nhận lương biên tập viên truyền hình không cao so với khối lượng công việc nhưng chọn ở lại vì kinh nghiệm và ê-kíp. Năm 2020, Minh Trang sang Anh du học và từng chia sẻ cuộc sống của du học sinh giữa đại dịch Covid-19.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, FBNV, video: VTV