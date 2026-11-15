4 nhược điểm gây phiền toái của nắp thùng xe bán tải

Nắp thùng xe bán tải, còn gọi là tonneau cover, có thể ngăn mưa, tuyết và rác vụn lọt vào khoang chở hàng, đồng thời tăng mức độ an toàn cho đồ đạc bên trong. Tuy nhiên, trang bị này không phù hợp với mọi người dùng hoặc mọi tình huống.

Nắp thùng xe bán tải giúp bảo vệ hàng hóa nhưng có thể gây bất tiện trong một số tình huống sử dụng thực tế. Ảnh: SlashGear

Nếu không chú ý, thùng xe bán tải có thể nhanh chóng trở nên bừa bộn hoặc xuống cấp. Điều này càng dễ xảy ra khi xe được dùng cho công việc hoặc thường xuyên đỗ ngoài trời, khiến thùng xe tiếp xúc trực tiếp với thời tiết. Vì vậy, nắp thùng có vẻ là giải pháp phù hợp để giữ khoang chở hàng trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào trang bị này, chủ xe cần cân nhắc những nhược điểm có thể khiến nó gây bất tiện nhiều hơn lợi ích.

Dù vậy, nắp thùng không phải lựa chọn tồi trong mọi trường hợp. Nếu sống tại nơi thường xuyên có mưa lớn, tuyết rơi hoặc phải đỗ xe dưới và gần cây cối, người dùng có thể tận dụng nắp thùng để ngăn nước cùng rác vụn lọt vào bên trong. Trang bị này cũng tạo thêm một lớp bảo vệ cho dụng cụ và các vật dụng để trong thùng, khiến kẻ trộm khó lấy cắp hơn. Ngoài ra, thị trường có nhiều thương hiệu nắp thùng được đánh giá cao, còn bản thân trang bị này có thể làm tăng giá trị cảm nhận của chiếc xe.

Tuy nhiên, nắp thùng không phù hợp với tất cả người dùng và mọi nhu cầu sử dụng. Trong một số trường hợp, những phiền toái mà nó gây ra có thể lớn hơn lợi ích mang lại.

Bất kể thuộc loại nào, nắp thùng đều thực hiện tốt chức năng che chắn và hạn chế người bên ngoài tiếp cận khoang chở hàng. Đổi lại, khi cần tận dụng toàn bộ không gian theo chiều cao, nắp có thể trở thành vật cản. Tùy thiết kế, người dùng phải cuộn hoặc gập một phần hay toàn bộ nắp để chở đồ nội thất lớn, những thanh gỗ có kích thước đáng kể và các loại hàng hóa tương tự. Một số nắp thùng còn khó tháo. Nếu không có dụng cụ phù hợp, chúng sẽ tiếp tục chiếm phần không gian cần dành cho hàng cồng kềnh.

Nắp cuộn tự động cũng gây bất tiện về không gian. Quá trình lắp đặt loại nắp này cần một hộp chứa nằm cố định trong thùng xe, ngay phía sau kính hậu của cabin. Hộp có nhiệm vụ chứa phần nắp được cuộn lại khi mở, nhưng chiếm một phần đáng kể diện tích thùng. Muốn giải phóng hoàn toàn không gian, chủ xe phải tháo rời hộp bằng dụng cụ và cần có kiến thức để lắp lại sau khi hoàn tất công việc.

Dù chọn nắp cứng hay nắp mềm, người dùng cũng không thể kỳ vọng sản phẩm tồn tại vĩnh viễn. Chủ xe cần bảo dưỡng đúng cách, đồng thời dự trù chi phí sửa chữa hoặc thay thế. Tuổi thọ phụ thuộc vào vật liệu và cách sử dụng. Nắp mềm bằng vinyl thường dùng được khoảng 3 đến 5 năm nếu được vệ sinh định kỳ và không bị bẻ cong, xé rách hoặc kéo quá mạnh. Nắp cứng có thể đạt tuổi thọ khoảng 10 năm nếu được sử dụng và chăm sóc đúng cách. Trong quá trình sử dụng, chủ xe có thể siết lại các mối liên kết, vá lỗ thủng và vết rách nhỏ hoặc bổ sung keo khi cần.

Khi nắp không còn khả năng sửa chữa, chi phí thay thế trở thành nhược điểm đáng kể. Một chiếc nắp bằng vinyl hoặc vật liệu mềm khác có thể khiến chủ xe tốn vài trăm USD. Chi phí thay nắp cứng gập thủ công có thể vượt 1.000 USD. Với nắp cuộn tự động, hóa đơn còn có thể tăng thêm hàng nghìn USD, đặc biệt nếu sản phẩm được làm từ vật liệu cứng. Vì vậy, nếu chưa sẵn sàng chi tiền cho việc bảo dưỡng và thay thế trong tương lai, chủ xe nên cân nhắc kỹ trước khi lắp nắp thùng.

Nắp thùng cứng thường không gây nhiều tiếng ồn khi xe di chuyển. Loại này nặng hơn đáng kể so với nắp mềm bằng vinyl, nên nếu được lắp đúng và khóa chắc chắn trước khi xe chạy, người dùng hầu như không nghe thấy tiếng động đáng kể. Trong khi đó, nắp mềm có thể ồn hơn nhiều vì nhẹ và có đặc tính gần giống vải. Vật liệu dễ phần phật trong gió khi xe di chuyển, gây khó chịu trên những hành trình dài ở tốc độ cao.

Tiếng ồn thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là sự lão hóa của vật liệu. Theo thời gian, lớp nắp mềm bị mòn và mép nắp bắt đầu tách khỏi các thanh ray hai bên. Khi xe chạy, gió nâng những phần mép đã lỏng lên và tạo ra tiếng phần phật.

Thứ hai là lỗi lắp đặt, khiến nắp bị chùng, dễ dao động và phát ra tiếng trong gió. Về lý thuyết, người dùng có thể sửa mép nắp và điều chỉnh độ căng. Tuy nhiên, vật liệu vẫn tiếp tục mòn và giãn, khiến tình trạng lỏng cùng tiếng ồn tái diễn. Khi đó, chủ xe phải sửa tạm thêm lần nữa hoặc chọn giải pháp lâu dài hơn là thay nắp.

Thùng xe bán tải không chỉ dùng để chở gỗ, hàng tạp hóa và dụng cụ. Nhiều loại phụ kiện có thể thay đổi đáng kể công năng của khu vực này. Tuy nhiên, một số phụ kiện không thể sử dụng khi xe đã lắp nắp thùng do hạn chế về không gian. Ví dụ, hộp dụng cụ dạng ngang thường được đặt ở đầu thùng gần cabin. Đặc trưng của loại hộp này là hai mép vắt lên thành thùng, trong khi đây cũng là vị trí mà phần lớn nắp thùng cần để lắp và cố định.

Các loại giá nâng lắp trên thùng xe cũng có thể xung đột với nắp. Một số mẫu được thiết kế riêng để chở những phương tiện cỡ lớn như ATV và UTV, trong khi những mẫu khác phục vụ nhu cầu đa dụng. Một số giá tương thích với nắp thùng, nhưng nhiều sản phẩm trên thị trường thì không. Vì vậy, nếu vẫn muốn lắp giá, chủ xe bị giới hạn trong nhóm sản phẩm tương thích với nắp và mức giá của chúng. Nếu không lắp nắp thùng, người dùng gần như không bị giới hạn về loại giá có thể trang bị.