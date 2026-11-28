PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày đề dẫn Hội thảo.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, tỉnh và xã quan hệ trực tiếp với nhau, nên nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định lại. Sắp xếp tổ chức chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

Đối với Thanh Hóa - quy mô lớn, địa bàn đa dạng (miền núi, đồng bằng, ven biển, đô thị), tỉnh cần có cách quản trị phù hợp với từng vùng, đồng thời giữ được sự điều phối thống nhất.

Bốn nhóm vấn đề cần tập trung thảo luận

Trên cơ sở đó, PGS, TS Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề để phần thảo luận tại Hội thảo đi vào trọng tâm. Đó là làm rõ yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa; khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm an ninh, an toàn - nền tảng của phát triển nhanh, bền vững.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn khẳng định: Mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ đều phải bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu. Đây là nguyên tắc của quản trị phát triển, càng cấp thiết khi Thanh Hóa hướng tới tăng trưởng nhanh, nâng cao sức cạnh tranh.

Bảo đảm an ninh, an toàn phải gắn với nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở và quản lý tốt rủi ro trong đầu tư, đất đai, môi trường, không gian số. Mỗi cấp, mỗi ngành phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ phát triển, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an, quân sự ở cơ sở và thế trận lòng dân. Làm tốt điều này sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại biểu dự Hội thảo.

Ba yêu cầu xuyên suốt

PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị hội thảo quán triệt 3 yêu cầu xuyên suốt: Đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phải được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và được đánh giá bằng kết quả công việc.

Tăng trưởng nhanh phải dựa trên nền tảng xã hội, môi trường và nhân lực bền vững. Khi tổ chức lại không gian phát triển, triển khai dự án hay chuyển mục đích sử dụng đất, phải tính đến việc làm, sinh kế, đào tạo nghề, nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ công, chi phí xã hội lâu dài và sự tham gia của người dân, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Quản trị phát triển phải dựa trên sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân: Chính quyền định hướng, điều phối, tạo môi trường; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo; cơ sở nghiên cứu, đào tạo cung cấp tri thức, nhân lực; người dân tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Đại biểu dự Hội thảo.

Tập trung trả lời 3 câu hỏi

Trên cơ sở trả lời 3 câu hỏi: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm giải quyết? Cần làm gì và hoàn thành khi nào?, PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các đại biểu tập trung tham luận và cho ý kiến để hội thảo đạt kết quả thiết thực.

Mỗi đề xuất phải có tình huống, số liệu hoặc căn cứ thực tiễn, phân biệt rõ rào cản thể chế với hạn chế trong tổ chức thực hiện. Kết quả hội thảo cần được cụ thể hóa thành kiến nghị theo 3 cấp: Trung ương, tỉnh và xã.

Mỗi kiến nghị phải xác định rõ nội dung, cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn, chỉ số đánh giá và sản phẩm cuối cùng. Từ đó, lựa chọn danh mục việc ưu tiên trong 12 tháng tới, phân biệt giải pháp tạo kết quả trước mắt với giải pháp tạo động lực dài hạn.