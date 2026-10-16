4 nhóm người nên ăn mướp đắng để có lợi cho sức khỏe

Nội dung 1. Thành phần dinh dưỡng của mướp đắng 2. Những nhóm người nên đưa mướp đắng vào chế độ ăn 3. Lưu ý khi chế biến và sử dụng mướp đắng

Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua, là một loại dây leo nhiệt đới thuộc họ bầu bí. Nhờ chứa nguồn vi chất dinh dưỡng dồi dào cùng các hoạt chất sinh học tự nhiên, loại quả này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hệ tiêu hóa, chuyển hóa và tim mạch.

Dưới đây là 5 nhóm người nên bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn.

1. Thành phần dinh dưỡng của mướp đắng

Mướp đắng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Trong 100 gram (g) mướp đắng sống cung cấp:

Calo: 21 kcal

Carb: 4 g

Chất xơ: 2 g

Vitamin C: 99% Giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin A: 2% DV

Sắt: 4% DV

Mướp đắng đặc biệt giàu vitamin C, một vi chất dinh dưỡng quan trọng tham gia vào việc phòng ngừa bệnh tật, hình thành xương và làm lành vết thương.

Nó cũng chứa hàm lượng vitamin A cao, một loại vitamin tan trong dầu giúp tăng cường sức khỏe làn da và thị lực.

Ngoài ra, mướp đắng còn giàu canxi, kali, kẽm, magie và phốt pho. Mướp đắng cũng là nguồn cung cấp catechin, acid gallic, epicatechin và acid chlorogenic - những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi bị tổn thương.

Bên cạnh lượng calo thấp, mướp đắng còn chứa chất xơ, thành phần thiết yếu cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

2. Những nhóm người nên đưa mướp đắng vào chế độ ăn

Người bị gan nhiễm mỡ và men gan tăng nhẹ

Trong mướp đắng chứa hàm lượng polyphenol cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như catechin, acid gallic, epicatechin và acid chlorogenic. Những hoạt chất này hỗ trợ giảm tình trạng stress oxy hóa tại gan, góp phần bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong loại quả này còn thúc đẩy quá trình chuyển hóa mỡ tại gan diễn ra hiệu quả hơn. Việc bổ sung mướp đắng hợp lý giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tích tụ mỡ dư thừa và ổn định chỉ số men gan ở mức độ nhẹ.

Người thừa cân và rối loạn mỡ máu

Mướp đắng cung cấp rất ít năng lượng nhưng lại dồi dào chất xơ. Trong 100 g mướp đắng sống chỉ chứa khoảng 21 calo và 2 g chất xơ. Chất xơ di chuyển qua đường tiêu hóa với tốc độ chậm, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, từ đó làm giảm cơn đói và sự thèm ăn.

Ngoài ra, nguồn chất xơ này còn làm giảm sự hấp thu chất béo tại đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng an toàn. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất mướp đắng hỗ trợ làm giảm mức cholesterol xấu LDL, giúp hạn chế sự hình thành mảng bám mỡ trong động mạch và giảm áp lực cho tim.

Người có thể trạng nhiệt, hay nóng bức và mệt mỏi

Theo đặc tính dinh dưỡng, mướp đắng là lựa chọn rất phù hợp cho những người có cơ địa nhiệt hay hay bị nóng trong. Nhóm người này thường gặp các biểu hiện như làn da dễ nổi mụn, niêm mạc lưỡi đỏ, miệng khô, táo bón hoặc luôn cảm thấy bứt rứt, uể oải, ăn uống kém.

Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào cùng các khoáng chất như canxi, kali, kẽm, magie và phốt pho, mướp đắng giúp thanh nhiệt, hỗ trợ làm dịu các kích ứng trên da và thanh lọc cơ thể.

Bên cạnh đó, lượng vitamin A cùng chất xơ phong phú trong loại quả này còn thúc đẩy quá trình nhuận tràng, giảm táo bón, đồng thời phục hồi thể lực và tăng cường miễn dịch. Vị đắng đặc trưng của mướp đắng cũng kích thích hệ tiêu hóa, giúp người bệnh cảm thấy ăn ngon miệng hơn.

Người bị đái tháo đường type 2

Mướp đắng từ lâu đã được ứng dụng trong việc hỗ trợ kiểm soát mức đường huyết. Các hoạt chất trong loại quả này giúp cải thiện cách thức cơ thể sử dụng đường ở các mô, đồng thời thúc đẩy sự tiết hormone insulin điều hòa đường máu.

Nghiên cứu trên người mắc bệnh đái tháo đường cho thấy việc dùng mướp đắng giúp giảm chỉ số hemoglobin A1C sau 12 tuần. Tuy vậy, người bệnh cần theo dõi sát sao chỉ số đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ để phối hợp hiệu quả với phác đồ điều trị y khoa.

3. Lưu ý khi chế biến và sử dụng mướp đắng

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, chỉ nên tiêu thụ mướp đắng khoảng 2 đến 3 bữa mỗi tuần và luôn nấu chín kỹ trước khi ăn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến một số ảnh hưởng không mong muốn cho đường tiêu hóa.

Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý hạn chế hoặc tránh dùng mướp đắng:

Phụ nữ đang mang thai (đặc biệt là 3 tháng đầu) do chưa có đủ nghiên cứu khẳng định độ an toàn lâu dài.

Trẻ em.

Người có tiền sử huyết áp thấp.

Người mắc bệnh gan, thận nặng hoặc người bị thiếu hụt men G6PD.

Người đang sử dụng các loại thuốc hạ đường huyết nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng.