4 nhóm người không nên ăn tỏi ngâm giấm

Tôi thường ăn tỏi ngâm giấm vì nghe nói món ăn này tốt cho tiêu hóa, tim mạch và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, tôi mắc chứng trào ngược dạ dày và đang sử dụng thuốc điều trị mỡ máu. Tôi có cần kiêng không? Xin cảm ơn! (Việt Nga - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Tỏi ngâm giấm là món ăn quen thuộc, được nhiều người sử dụng với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này.

Tỏi chứa allicin và nhiều hợp chất lưu huỳnh có hoạt tính sinh học, trong khi giấm có tính axit. Khi kết hợp, hai nguyên liệu này tạo thành món ăn có hương vị đặc trưng.

Những người cần thận trọng khi ăn tỏi ngâm giấm

1. Người mắc bệnh dạ dày, trào ngược axit

Tỏi có thể gây kích ứng đường tiêu hóa ở một số người, làm xuất hiện cảm giác nóng rát, ợ chua hoặc khó chịu vùng thượng vị. Trong khi đó, giấm có tính axit, có thể khiến triệu chứng trào ngược, ợ nóng trở nên rõ rệt hơn ở người nhạy cảm.

Vì vậy, người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản, viêm loét dạ dày hoặc thường xuyên bị ợ nóng nên hạn chế, tránh sử dụng nếu nhận thấy triệu chứng tăng lên sau khi ăn.

2. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Ăn tỏi, đặc biệt với lượng lớn hoặc khi bụng đói, có thể gây đầy hơi, đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy ở một số người.

Người có đường tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị rối loạn tiêu hóa nên thận trọng khi sử dụng tỏi ngâm giấm. Nếu xuất hiện các triệu chứng khó chịu sau khi ăn, nên ngừng sử dụng.

Tỏi là gia vị ăn kèm nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

3. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu

Tỏi có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu và làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng cùng một số thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu.

Do đó, người đang dùng các thuốc như warfarin, aspirin hoặc clopidogrel cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên ăn tỏi với lượng lớn, bao gồm tỏi ngâm giấm.

Đặc biệt, người chuẩn bị phẫu thuật hoặc có tiền sử rối loạn đông máu cũng cần thông báo với bác sĩ về việc sử dụng tỏi và các chế phẩm từ tỏi.

4. Người dị ứng với tỏi

Những người có tiền sử dị ứng với tỏi cần tránh sử dụng tỏi ngâm giấm. Các biểu hiện dị ứng có thể bao gồm ngứa, nổi mẩn, phát ban, sưng môi hoặc khó thở.

Nếu xuất hiện tình trạng khó thở, sưng lưỡi hoặc họng sau khi ăn, bệnh nhân cần được cấp cứu ngay.

Lưu ý khi sử dụng tỏi ngâm giấm

Tỏi ngâm giấm nên được sử dụng như một loại thực phẩm ăn kèm, không thay thế thuốc điều trị hoặc các phương pháp kiểm soát bệnh theo chỉ định của bác sĩ.

Người dân không nên ăn quá nhiều, đặc biệt khi bụng đói hoặc đang có triệu chứng viêm loét, trào ngược dạ dày. Khi tự ngâm tại nhà, chúng ta cần bảo đảm nguyên liệu, dụng cụ sạch sẽ, bảo quản đúng cách và không sử dụng nếu sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, nấm mốc.

Đáng lưu ý, người bị tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu không nên xem tỏi ngâm giấm là phương pháp điều trị hay thay thế thuốc kiểm soát huyết áp, cholesterol. Việc duy trì chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên và tuân thủ phác đồ điều trị vẫn là những yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch.