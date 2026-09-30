4 nhóm người không cần đến viện vẫn được khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại nhà

Bộ Y tế ngày 30/9 cho biết đến nay, trên 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, một số địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết mục tiêu cốt lõi của hoạt động khám sức khỏe định kỳ là phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ gây bệnh.

"Trên cơ sở kết quả khám, người dân có yếu tố nguy cơ hoặc nghi ngờ mắc bệnh được hướng dẫn đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tiếp tục chẩn đoán, điều trị kịp thời. Kết quả khám đồng thời góp phần bảo đảm thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời", ông Dương cho hay.

Có thể khám tại nhà với người cao tuổi, người bệnh nặng

Bộ Y tế cho biết trong quá trình thực hiện, một số địa phương phản ánh khó khăn trong tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, với 4 nhóm này, địa phương có thể tổ chức khám tại nhà hoặc tổ chức đoàn khám lưu động trong trường hợp cần thiết.

Tính tới đầu tháng 9, TPHCM đã khám sức khỏe miễn phí cho gần 4 triệu người, đạt 43,1% dân số. Ảnh: Nguyễn Huế

Hình thức khám lưu động cũng có thể áp dụng tại những địa phương có địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở đủ điều kiện còn hạn chế.

Việc tổ chức khám có thể triển khai tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản... Tuy nhiên, đơn vị thực hiện phải bảo đảm các điều kiện chuyên môn theo quy định.

Một số địa phương cho biết còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn; việc huy động cơ sở y tế, nhân lực và tổ chức khám lưu động chưa đồng đều. Tại một số nơi, nhân lực còn thiếu, đặc biệt là bác sĩ có đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe. Nhân lực tuyến cơ sở đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nên khó bố trí cho các đợt khám tập trung, khám lưu động và nhập dữ liệu sau khám.

Theo Bộ Y tế, việc bố trí người hành nghề thực hiện khám sức khỏe phải bảo đảm điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn theo quy định.

Đối với các đợt khám tập trung, khám lưu động, địa phương cần chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.

Không chỉ định lại xét nghiệm nếu kết quả còn giá trị tham khảo

Một vướng mắc khác được các địa phương phản ánh là chưa có hướng dẫn thống nhất về việc sử dụng, kế thừa kết quả khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ kỹ thuật y tế đã thực hiện trong năm để cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, tránh yêu cầu người dân khám, xét nghiệm lại.

Theo Bộ Y tế, bác sĩ khám lâm sàng xem xét các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ đã có sẵn và có thể truy cập được kết quả trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, VNeID hoặc Sổ sức khỏe điện tử cá nhân.

Trường hợp kết quả còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại, nhằm tránh lãng phí.