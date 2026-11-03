4 nhóm hàng lưỡng dụng thuộc quản lý của Bộ Công thương và cách xác định hàng hóa phải có giấy phép khi xuất khẩu

Quang cảnh Hội nghị.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, theo hình thức trực tiếp. Tham dự có khoảng 300 đại biểu, gồm: đại diện Cục Hải quan, các Sở Công Thương, các hiệp hội và doanh nghiệp. Hội nghị tập trung vào Nghị định 292/2026/NĐ-CP, Thông tư 48/2026/TT-BCT, Nghị định 259/2025/NĐ-CP về kiểm soát thương mại chiến lược và Thông tư 42/2026/TT-BCT về danh mục hàng hóa lưỡng dụng, đồng thời dành thời gian giải đáp trực tiếp vướng mắc của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Cẩm Trang, đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Hội nghị dành thời gian chuyên sâu để quán triệt các quy định mới về kiểm soát thương mại chiến lược, hàng hóa lưỡng dụng, giúp doanh nghiệp nội địa tự tin tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong phần trình bày về kiểm soát thương mại chiến lược, Thông tư 42/2026/TT-BCT ngày 29/7/2026 được giới thiệu như văn bản cụ thể hóa Nghị định 259/2025/NĐ-CP đối với hàng hóa thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương.

Theo đó, 4 nhóm hàng mà Thông tư ban hành Danh mục chi tiết gồm: Nhóm I – Điện tử (các bộ nguồn và thiết bị biến đổi tần số công suất lớn); Nhóm II – Hóa chất (chất nổ mạnh, một số tiền chất); Nhóm III – Kim loại và hợp kim (vật liệu siêu bền, thép, kim loại quý hiếm); Nhóm IV – Phương tiện bay không người lái (UAV). Tùy mặt hàng, đặc điểm kỹ thuật có thể là đặc tính vật lý, hóa học, ngưỡng hiệu suất, khối lượng, kích thước, hình dạng, được quy định cụ thể tại phụ lục Thông tư.

Cách xác định có phải xin phép hay không: Doanh nghiệp cần tra cứu mã HS, đối chiếu đặc tính kỹ thuật, ngoài ra có thể tham chiếu mã ECCN. Hàng hóa có mã hàng, mô tả và đặc điểm kỹ thuật trùng với Danh mục sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép khi xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển. Việc chỉ quản lý hàng hóa trùng khớp đồng thời cả ba yếu tố này giúp doanh nghiệp xác định rõ phạm vi áp dụng, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các hàng hóa thông thường khác.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu điện tử, hóa chất, kim loại, hợp kim và UAV chủ động rà soát sản phẩm theo Danh mục để đảm bảo tuân thủ quy định mới.

Tại Hội nghị, Cục Xuất nhập khẩu cũng đã trực tiếp hướng dẫn giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các doanh nghiệp, địa phương liên quan đến việc triển khai và thực hiện các quy định mới.