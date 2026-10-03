4 nhóm giải pháp để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn dài hạn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tháng 9-2026, thị trường chứng khoánViệt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Để duy trì thứ hạng và hướng tới thứ hạng cao hơn, Bộ Tài chính xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn cung vốn, đa dạng hóa hàng hóa; mở rộng nhu cầu đầu tư; đồng thời hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tại kỳ họp tháng 10-2026, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường sau khi được nâng hạng, đồng thời phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Bộ cũng tiếp tục đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia thị trường.

Đối với nguồn cung vốn và hàng hóa, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định về IPO doanh nghiệp gắn với niêm yết; khuyến khích doanh nghiệp quy mô lớn, quản trị tốt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư nhằm làm rõ, tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng đề xuất các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, gồm phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ; đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, trong đó khuyến khích phát hành trái phiếu xanh.

Về phía cầu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững.

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường. Đồng thời, Bộ xây dựng đề án phổ cập, đào tạo nhà đầu tư trong nước, nâng cao kiến thức và năng lực tham gia thị trường của nhà đầu tư cá nhân.

Cuối cùng, Bộ Tài chính tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo đảm thị trường chứng khoán minh bạch; kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, các nhóm giải pháp trên nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.