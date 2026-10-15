4 nhà đầu tư dự kiến rót gần 1.150 tỷ đồng vào công ty tài chính EVF

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVN Finance - Mã: EVF) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, EVF dự kiến chào bán tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương đương 11,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá chào bán khoảng 13.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định trên cơ sở nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ước tính, EVF có thể huy động hơn 1.147 tỷ đồng từ đợt chào bán. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, tổng số cổ phiếu lưu hành của EVF sẽ tăng lên hơn 845,5 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ gần 8.456 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 15/10, thị giá cổ phiếu EVF dừng ở mức 11.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 16,4% so với giá chào bán.

Nguồn: Tradingview.

Về danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, EVF công bố 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm hai nhà đầu tư nước ngoài và hai nhà đầu tư trong nước.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital dự kiến mua nhiều nhất với 40 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 47% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Sau giao dịch, Leadvisors Capital dự kiến nắm giữ 4,73% vốn điều lệ EVF.

Ba nhà đầu tư còn lại gồm Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. dự kiến mua hơn 22,1 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI mua gần 18,3 triệu cổ phiếu và Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. mua gần 4,6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: PVcomBank.

Theo phương án được thông qua, EVF sẽ chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn và điều kiện theo quy định pháp luật, không thực hiện thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến quý I/2027.

Về mục đích sử dụng vốn, EVF cho biết toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2026 và 2027.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, EVF đạt 699 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ và tiếp tục là nguồn đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của EVF.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt hơn 91.700 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, dư nợ cấp tín dụng đạt trên 67.200 tỷ đồng.