Bệnh thận có những nguyên nhân tiềm ẩn phía sau. (Ảnh: ITN).

Ảnh hưởng tiểu đường và cao huyết áp

Tiểu đường và cao huyết áp rất dễ khiến thận gặp vấn đề. Vì vậy, người già cần đặc biệt chú ý kiểm soát đường huyết và huyết áp, điều này rất quan trọng để bảo vệ thận.

Môi trường nhiều đường không tốt cho màng lọc của cầu thận, sẽ làm khả năng lọc của thận giảm dần, một thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh thận do tiểu đường, vì vậy kiểm soát đường huyết tốt rất quan trọng để bảo vệ thận.

Còn tăng huyết áp sẽ tạo áp lực lên các mạch máu nhỏ ở cầu thận, khiến việc cung cấp máu cho thận bị ảnh hưởng, tăng huyết áp kéo dài sẽ gây xơ hóa cầu thận và dần phát triển thành bệnh thận mạn tính.

Đối với người cao tuổi mắc bệnh mạn tính, việc kiểm tra chức năng thận định kỳ đặc biệt quan trọng, thông qua các chỉ số creatinine và urea trong máu, cũng như mức độ protein trong nước tiểu, có thể phát hiện sớm các vấn đề về thận.

Tư thế khi ngủ liên quan trực tiếp đến sức khỏe thận

Đặc biệt là tư thế nằm nghiêng, nó rất quan trọng cho việc cung cấp máu cho thận. Thận của chúng ta nằm ở hai bên thắt lưng, thận trái hơi cao hơn, thận phải hơi thấp hơn.

Khi bạn ngủ lâu theo tư thế nằm ngửa cố định, trọng lượng cơ thể lên lưng có thể gây áp lực lên tuần hoàn máu, đối với những người đã có vấn đề về thận, lượng máu cung cấp cho thận có thể giảm thêm.

Cần chú ý rằng, thận rất sợ lạnh, đặc biệt là người già, không khí lạnh sẽ làm co mạch, khiến lượng máu đến thận giảm, ảnh hưởng tới chức năng thải độc của thận.

Ăn mặn lâu dài

Nếu ăn quá nhiều muối, thận sẽ phải làm việc liên tục để thải natri dư thừa ra ngoài cơ thể, lâu ngày dẫn đến tổn thương cầu thận.

Thận của người già vốn dĩ theo tuổi tác mà dần lão hóa, nếu lại ăn quá mặn trong thời gian dài thì huyết áp dễ gặp vấn đề, và điều này cũng ảnh hưởng đến thận, khiến tình trạng thận càng tệ hơn.

Ảnh hưởng của thuốc

Nhiều người già vì viêm khớp, đau lưng hoặc các cơn đau mạn tính khác, thường dùng một số thuốc giảm đau không kê đơn. Mặc dù những loại thuốc này giúp giảm đau tạm thời, nhưng nếu dùng lâu dài sẽ gây tổn hại không thể phục hồi cho thận.

Trong thuốc giảm đau có một số thành phần cản trở cơ thể sản xuất prostaglandin ở thận, mà chất này rất quan trọng cho lưu thông máu ở thận. Nếu máu lưu thông kém, chức năng lọc sẽ bị ảnh hưởng và thận sẽ phải làm việc vất vả hơn.

Giải pháp bảo vệ thận

Để bảo vệ thận, người già đặc biệt cần chú ý giữ ấm lưng và chân, dùng đai giữ ấm lưng, hoặc chườm ấm bằng túi nước nóng ở thắt lưng để thúc đẩy tuần hoàn máu.

Tập thở nghe có vẻ chẳng liên quan đến thận, nhưng thực ra nó có tác dụng bất ngờ trong việc cải thiện chức năng thận. Thở sâu giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ của cơ thể, từ đó giảm áp lực cho thận.

Những người thường xuyên căng thẳng nên dành 10 phút mỗi ngày để tập thở sâu. Cách này giảm hiệu quả mức hormone căng thẳng trong cơ thể và giảm gánh nặng cho thận.

Ngoài ra, chức năng chuyển hóa của thận cần sự tham gia của nhiều vi chất, và magie là một vi chất quan trọng thường bị bỏ qua. Magie không chỉ giúp điều hòa huyết áp mà còn ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Nhiều người cao tuổi bị suy giảm chức năng thận, một nguyên nhân tiềm ẩn là do thiếu magie lâu dài, dẫn đến chức năng bài tiết canxi của thận bị rối loạn, canxi lắng đọng trong ống thận, hình thành sỏi và làm tổn thương thận hơn.

Magie có nhiều trong rau xanh, các loại hạt và cá biển sâu. Đối với những người có chức năng thận kém, nên ăn mỗi ngày một lượng thực phẩm giàu magie vừa phải, vừa bảo vệ mạch máu, vừa giảm gánh nặng cho thận.

Theo health.com