4 người tử vong sau cú va chạm giữa hai xe máy ở Hải Phòng

Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 25.10, hai xe máy chạy cùng chiều trên đường Võ Văn Kiệt, phường Thạch Khôi, Hải Phòng bất ngờ lao vào nhau làm 4 người ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra lúc 1h40 trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn trước cửa Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường Thạch Khôi. Các nạn nhân ngã ra hai làn đường, đầu xe máy vỡ vụn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 4 nạn nhân tuổi từ 16 đến 21, trú xã Ninh Giang và Vĩnh Lại, tử vong do chấn thương cột sống cổ, sọ não và đa chấn thương.

Thời điểm tai nạn, đèn đường bật sáng. Công an đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.