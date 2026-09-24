4 người Trung Quốc vận chuyển hàng cấm qua đường sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 24/9 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng (quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Các bị can gồm: Lou Shije (SN 1971), Lei Kang (SN 1993), Wang Xiaojin (SN 1991) và He Yuqiang (SN 1984). Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người Trung Quốc. Ảnh: CACC

Ngày 10/9, qua kiểm tra hành lý của 4 hành khách trên, lực lượng chức năng phát hiện 1.793 cây (tương đương 17.930 bao) thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu Peony và Chungwa. Hải quan Tân Sơn Nhất đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý.

Các bao thuốc lá điếu giấu trong hành lý. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Việt Nam ra nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 Nhân dân tệ/chuyến (khoảng 3,1 - 3,9 triệu đồng). Ngoài tiền công, nhóm này được bao trọn chi phí vé máy bay và ăn ở tại Việt Nam.

Ngày 10/9, cả 4 đối tượng đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch để làm thủ tục ký gửi. Dù biết rõ đây là thuốc lá điếu nhập lậu, các đối tượng vẫn cố tình thực hiện hành vi.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của đối tượng thuê vận chuyển, người giao hàng và các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.