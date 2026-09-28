4 người ở Đắk Lắk bị một con chó mắc bệnh dại cắn

Ngày 28/9, Trạm Y tế phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một con chó dại cắn 4 người tại Tổ dân phố 18. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng xử lý con chó mặc bệnh dại. Ảnh: YT

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 21 đến 22/9, con chó của một hộ gia đình tại Tổ dân phố 18 đã cắn 4 người, gồm các thành viên trong gia đình và người dân sống lân cận.

Ngay sau đó, cả 4 trường hợp đều được đưa đến cơ sở y tế để xử trí vết thương, tiêm vắc xin phòng dại và được chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại (SAR) cùng các mũi vắc xin tiếp theo theo đúng phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Đến ngày 25/9, con chó có biểu hiện nghi mắc bệnh dại đã chết. Ngày 26/9, kết quả xét nghiệm xác định con chó dương tính với virus dại.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Trạm Y tế phường Thành Nhất đã phối hợp với Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp xử lý theo quy định; đồng thời lập danh sách quản lý, theo dõi sát sao việc thực hiện phác đồ điều trị dự phòng đối với 4 người.

Qua điều tra dịch tễ, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp người hoặc động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại xung quanh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh.

Ngành Y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy liên tục với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng các dung dịch phù hợp và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.

Người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng các biện pháp dân gian hoặc chậm trễ tiêm phòng, bởi bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh.