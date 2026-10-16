4 người nhập viện vì liên cầu lợn, có bệnh nhân nguy kịch

Ngày 16/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong khoảng 2 tuần gần đây, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn được xác định bằng xét nghiệm nuôi cấy.

Các bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn. Đáng chú ý, một người đàn ông 53 tuổi sau khi ăn tiết canh đã nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng, suy đa tạng và rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Đó là ông P.T.S (53 tuổi, ở Hải Phòng), có thói quen ăn tiết canh. Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, ông S ăn tiết canh, sau đó xuất hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp. Tại cơ sở y tế ban đầu, ông được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân mắc liên cầu lợn rất nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, ông S trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, kích thích, nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo. Xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng rất cao, suy đa cơ quan nặng nề bao gồm: Suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Số lượng tiểu cầu giảm sâu, toan chuyển hóa nặng, lactate tăng cao, lên tới 13 mmol/L, cho thấy tình trạng sốc và suy giảm tưới máu tổ chức nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, đặt nội khí quản, thở máy, phối hợp thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục ngay.

ThS, bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cho biết, 4 trường hợp nhập viện với biểu hiện và mức độ bệnh khác nhau. Một số trường hợp bị viêm màng não, có triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn, rối loạn ý thức. Sau khi được chẩn đoán và điều trị kháng sinh phù hợp, tình trạng bệnh dần cải thiện. Tuy nhiên, một số người vẫn có biểu hiện đau đầu kéo dài, giảm thính lực, cho thấy nguy cơ để lại di chứng sau nhiễm bệnh.

Theo BS Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể diễn biến rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn bị suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy, dẫn đến suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa. Rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết, hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Trường hợp nặng có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

Việc liên tiếp tiếp nhận 4 ca nhiễm liên cầu lợn trong khoảng hai tuần là lời cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và quá trình tiếp xúc với lợn. Không phải cứ tiếp xúc với lợn là sẽ mắc bệnh, nhưng nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, nhất là qua vết thương hở, hoặc ăn thực phẩm nhiễm khuẩn chưa được nấu chín kỹ.

Người dân cần tuyệt đối không ăn tiết canh, thực hiện ăn chín uống sôi và sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp khi chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn.