4 người mất tích gần giàn khoan sư tử trắng làm sao sống sót sau nhiều ngày?

Sáng 23/10, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) thông tin 4 ngư dân trong vụ tàu cá chìm rồi mất tích khi đi đánh bắt trên biển đã được một phương tiện của Cần Thơ phát hiện và cứu sống.

Theo đó, nhóm ngư dân được tàu cá Cần Thơ mang số hiệu CT 00787 phát hiện khi lênh đênh trên một chiếc thuyền thúng ở giữa biển. Sau đó, những người trên tàu này đã tiếp cận, đưa họ lên tàu rồi chăm sóc y tế. Dự kiến, 4 ngư dân sẽ được đưa về bờ vào chiều nay (23/10).

Hiện trường tàu cá bị chìm, 4 ngư dân may mắn được cứu sống. Ảnh: Duy Ngọc

UBND phường Mũi Né đã khẩn trương liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, nắm bắt tình hình sức khỏe và lên phương án hỗ trợ, sớm đưa các ngư dân trở về địa phương an toàn.

Trước đó, Báo VietNamNet đưa tin, tàu cá do ông N.V.H. (44 tuổi, phường Mũi Né) cùng 3 thuyền viên xuất bến để đánh bắt hải sản trên biển vào rạng sáng 19/10.

Đến chiều 21/10, khi hoạt động ở vùng biển cách vịnh Mũi Né chừng 43 hải lý, tàu bị chìm, chỉ còn mũi nhô lên. Còn 4 ngư dân bị hất văng xuống biển, lênh đênh nhiều ngày trên biển bằng thuyền thúng trước khi được cứu. Sau khi nắm thông tin, chính quyền tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đưa ra nhiều phương án tìm cách cứu người.