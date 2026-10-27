4 người mang dao tự chế đến tấn công gia đình thiếu niên 15 tuổi

Ngày 27/10, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can liên quan vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về các tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1 Điều 134 và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. 4 bị can gồm: Lê Thanh Tài (sinh năm 2004), Lê Thanh Lộc (sinh năm 2006), Đặng Đan Huy (sinh năm 2005) và Nguyễn Huỳnh Khang (sinh năm 2002).

Điều tra viên tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tài, Lê Thanh Lộc, Đặng Đan Huy và Nguyễn Huỳnh Khang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 22/6, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều dao tự chế rồi đến nhà V.N.P (sinh năm 2011, trú tại ấp Hòa Phú 2, xã An Châu) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Nguyễn Huỳnh Khang cùng các đối tượng trong nhóm sử dụng dao tự chế tấn công gia đình V.N.P. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.