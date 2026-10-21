4 người con tên Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Mới đây, thông tin Đặng Lê Trung Nguyên - người con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo - chính thức trở thành Phó Tổng Giám đốc TNI Group đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Sinh năm 1998, Trung Nguyên từng ghi dấu ấn tốt đẹp vào năm 2020 khi sử dụng 4.000 USD tiền tiết kiệm cá nhân để mua sắm cà phê, nước suối và khẩu trang nhằm ủng hộ lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Động thái mới nhất này một lần nữa khiến dư luận quan tâm trở lại đến bốn người con của hai vị doanh nhân nổi tiếng. Cả bốn người đều mang tên Nguyên, chỉ khác tên đệm, lần lượt gồm: Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo lý giải của ông Vũ, cái tên "Trung Nguyên" gắn liền với vùng đất nơi ông sinh ra và lớn lên, mang ý nghĩa là trung phần, là miền Trung Tây Nguyên và cao nguyên.

Tên gọi này không chỉ khắc sâu dấu ấn quê hương mà còn gửi gắm khát vọng to lớn trong việc xây dựng một thương hiệu cà phê Việt Nam có vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Bốn cái tên của các con cũng chính là sự gắn kết chặt chẽ với ý niệm về quá trình khởi tạo và kế thừa thương hiệu gia đình.

Dù sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là những doanh nhân đình đám, cả bốn người con đều giữ lối sống khá kín tiếng về đời tư.

Hai người con trai Trung Nguyên và Bình Nguyên.

Hai người con trai là Trung Nguyên và Bình Nguyên chỉ hiếm hoi thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng mẹ tại sự kiện công bố kỷ lục thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam.

Trong khi đó, hình ảnh của hai cô con gái Thảo Nguyên và Tây Nguyên chủ yếu được bà Thảo chia sẻ trên trang cá nhân và phần lớn cũng chỉ là những khoảnh khắc từ khi các con còn nhỏ.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cách giáo dục con cái của hai vị đại gia cũng mang nhiều nét đặc biệt. Chia sẻ trên truyền thông, ông Vũ cho rằng điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị cho các con một nền tảng vững chắc, từ học vấn cho đến điều kiện vật chất.

Bà Thảo và 2 con gái.

Nhớ về tuổi thơ gian khó, ông từng kể cho các con nghe: “Ở tuổi con ngày xưa, ba đi chăn bò, mưa gió đâu nghỉ ngày nào”. Qua đó, ông mong muốn các con dù làm bất cứ việc gì cũng phải có chí hướng, có lòng trắc ẩn và phải nỗ lực để vươn xa hơn gia đình nhỏ của mình.

Ông Vũ bộc bạch rằng dù không có nhiều thời gian vật lý bên các con, nhưng ông luôn chú trọng trao truyền nền tảng và ý chí. Ông muốn sau này nhìn lại cuộc đời của cha, các con có thể tự hào, từ đó gánh vác trách nhiệm xã hội, mang trong mình chí lớn để vượt qua tập đoàn và những giới hạn đang hiện hữu.

“Ba đã tạo ra, còn các con phải vượt qua, phải có trách nhiệm. Điều kiện của các con bây giờ được nuôi dưỡng có xe đưa xe đón, thì các con càng phải vượt qua, phải khổ luyện”, ông Vũ nhấn mạnh.

Vị doanh nhân cũng tiết lộ bản thân áp dụng phương pháp dạy con nghiêm ngặt như kỷ luật trong quân đội, từ việc định hình chí hướng, nguyên tắc sống cho đến rèn luyện thân thể.

Ông Vũ và bà Thảo từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc.