4 ngư dân gặp nạn ngoài khơi vịnh Mũi Né đã vào bờ an toàn

Các ngư dân được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hỗ trợ di chuyển lên bờ

Tàu vừa vào bờ (xã Trần Đề, TP Cần Thơ), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Bình (Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ) đã có mặt hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe các ngư dân gặp nạn.

Các ngư dân gặp nạn gồm: N.V.H. (sinh năm 1982, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2003), L.V.L. (sinh năm 1990) và B.V.C. (sinh năm 2001), cùng ngụ tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Anh N.V.H. (thuyền trưởng tàu cá BTh 80712-TS) kể lại tối 21-10, tàu bị hỏng khi đang đánh bắt tại vịnh Mũi Né, nước tràn vào khoang khiến tàu chìm dần. Cả 4 người ra mũi tàu dùng đèn phát tín hiệu cầu cứu, không kịp lấy áo phao. Gần 1 giờ sau, một tàu cá gần đó đến cứu.

Anh Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1990), thuyền trưởng tàu CT 00787-TS, cho biết khi phát hiện tín hiệu cầu cứu, anh đã quay lại hỗ trợ tàu BTh 80712-TS. Thấy tàu gặp nạn chưa chìm hẳn, mạn thuyền chỉ còn cách mặt nước khoảng 20cm, anh nhanh chóng đưa các ngư dân lên tàu. Khoảng 10 phút sau, tàu gặp nạn chìm hoàn toàn.

Chiến sĩ quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho ngư dân gặp nạn

Sau khi tiếp nhận các ngư dân gặp nạn, Đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe 4 ngư dân đã ổn định.

Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bàn giao các ngư dân về với gia đình.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 21-10, tàu cá BTh 80712-TS (tỉnh Lâm Đồng) bị chìm tại vùng biển cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về phía Đông Nam. Vị trí này cách mỏ Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý. Tai nạn làm 4 ngư dân mất tích.