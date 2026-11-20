Theo thống kê đến ngày 20/11/2026, có 21 ngân hàng thương mại công bố lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới phát sinh trong tháng 10. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa, với 4 ngân hàng vượt ngưỡng 11%/năm, tăng 3 đơn vị so với tháng trước.

Trong tháng 10, một số ngân hàng đẩy lãi suất cho vay bình quân vượt 11%/năm.

Cụ thể, OCB có lãi suất cho vay bình quân cao nhất, ở mức 11,63%/năm. Tiếp theo là GPBank với 11,26%/năm, Techcombank 11,15%/năm và Vikki Bank 11,06%/năm. Trước đó, trong tháng 9, chỉ OCB ghi nhận lãi suất cho vay bình quân trên 11%/năm.

Nhóm có lãi suất từ 10% đến dưới 11%/năm gồm BVBank, HDBank, Viet A Bank, Bac A Bank, TPBank và LPBank.

Xét diễn biến theo tháng, có 12 ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân. GPBank tăng mạnh nhất, thêm 1,11 điểm phần trăm; Techcombank tăng 1,01 điểm phần trăm; Vikki Bank tăng 0,51 điểm phần trăm và OCB tăng 0,25 điểm phần trăm.

Ở chiều ngược lại, 7 ngân hàng giảm lãi suất. TPBank giảm mạnh nhất với mức giảm 0,65 điểm phần trăm, tiếp đến là Viet A Bank giảm 0,33 điểm phần trăm, VietinBank giảm 0,31 điểm phần trăm và MB giảm 0,27 điểm phần trăm. BVBank, ACB và Bac A Bank cũng ghi nhận mức giảm lần lượt 0,19, 0,13 và 0,06 điểm phần trăm.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank có lãi suất cho vay bình quân 6,1%/năm, giảm 0,31 điểm phần trăm so với tháng trước. Agribank ghi nhận 8,45%/năm, tăng 0,03 điểm phần trăm, trong khi BIDV ở mức 7,86%/năm, tăng 0,13 điểm phần trăm. Vietcombank chưa công bố số liệu tháng 10.

Tuy nhiên, theo khảo sát của VnBusiness, lãi suất cho vay thực tế tại nhiều ngân hàng ở mức trên 10,5%/năm, một số ngân hàng tư nhân có thể lên tới 12%/năm. Mức lãi suất cụ thể phụ thuộc vào thời hạn, mục đích vay, tài sản bảo đảm và lịch sử tín dụng của khách hàng.

Diễn biến này cho thấy xu hướng giảm lãi suất chưa diễn ra đồng đều giữa các nhà băng, dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có chỉ đạo điều chỉnh mặt bằng lãi suất.

Trước đó, ngày 18/10, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Do chỉ đạo được ban hành giữa tháng, số liệu bình quân tháng 10 vẫn phản ánh cả giai đoạn trước và sau điều chỉnh. Theo báo cáo mới nhất của NHNN, đến đầu tháng 11, cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên. Lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới bình quân giảm khoảng 0,2-0,5%.

Cùng thời điểm, hơn 20 tổ chức tín dụng công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, một số trường hợp giảm tới 3-3,25%/năm. Tổng quy mô các gói ưu đãi đạt khoảng 463.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 13/11, NHNN tiếp tục ban hành Công văn 10488/NHNN-TTNH, yêu cầu các chi nhánh NHNN khu vực thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng ngay trong tháng 11.

Theo SSI Research, lãi suất duy trì ở mức cao đang thúc đẩy các ngân hàng dịch chuyển cơ cấu cho vay sang trung và dài hạn. Đặc biệt, cho vay mua nhà có dấu hiệu chững lại khi lãi suất thả nổi phổ biến ở mức 12-14%.

SSI Research nhận định khả năng giảm sâu mặt bằng lãi suất trên diện rộng còn phụ thuộc vào nhu cầu vốn của nền kinh tế, trong khi tín dụng vẫn tăng cao và các kênh huy động vốn trung, dài hạn khác chưa phát huy đầy đủ vai trò.