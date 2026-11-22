Bén duyên từ sân khấu, vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2022

Khả Như và Huỳnh Phương có cơ hội làm việc chung tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Cả hai còn cùng tham gia một dự án phim, có những phân cảnh tình cảm trên sân khấu, trong đó có cảnh hôn thật theo yêu cầu của đạo diễn.

Từ cuối năm 2022, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những đồn đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của hai diễn viên. Cả hai thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau và có những hành động thân thiết khiến khán giả chú ý. Tuy nhiên, Khả Như và Huỳnh Phương không lên tiếng xác nhận.

Đầu năm 2023, cả hai cùng check-in tại một địa điểm du lịch ở Tây Ninh. Chi tiết cả hai sử dụng kính đôi nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện. Cũng trong khoảng thời gian này, Huỳnh Phương có cách xưng hô "anh - em" với Khả Như dù kém cô 5 tuổi. Trên Instagram, nam diễn viên còn được chú ý khi chỉ theo dõi một mình nữ đồng nghiệp.

Nhiều lần xuất hiện bên nhau nhưng vẫn giữ kín chuyện tình cảm

Trong những dịp tụ họp bạn bè, Khả Như và Huỳnh Phương thường xuyên có mặt cùng nhau. Dịp Tết 2024, nam diễn viên từng chia sẻ hình ảnh cả hai đi gói bánh chưng cùng nhóm đồng nghiệp. Cặp đôi cũng nhiều lần đồng hành trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật từng nhiều lần có những màn trêu chọc, "đẩy thuyền" Khả Như và Huỳnh Phương. Dù vậy, mỗi khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả hai vẫn trả lời khá kín kẽ.

Khả Như từng chia sẻ quan điểm không muốn công khai chuyện yêu đương trên mạng xã hội vì lo ngại bị soi mói. Với nữ diễn viên, tình yêu là chuyện riêng tư cần được giữ gìn và tôn trọng.

Đến dịp sinh nhật Huỳnh Phương năm 2025, hình ảnh anh hẹn hò bên Khả Như tiếp tục khiến khán giả chú ý. Đặc biệt, vào Giáng sinh cùng năm, nam diễn viên đăng ảnh ôm eo bạn gái kèm dòng trạng thái "Đón Noel cùng người thương". Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi anh công khai bày tỏ tình cảm với nữ diễn viên.

Khép lại 4 năm úp mở bằng màn cầu hôn

Tối 19/11/2026, Khả Như chính thức chia sẻ hình ảnh nhận lời cầu hôn từ Huỳnh Phương. Nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai, khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út cùng lời xác nhận ngắn gọn: "Dạ, em chịu".

Theo chia sẻ từ truyền thông, màn cầu hôn diễn ra trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương tại TP.HCM, khoảng một tuần trước khi cả hai công khai tin vui. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thu Trang, Tiến Luật, BB Trần, Quang Tuấn, Linh Phi và Liêu Hà Trinh.

Về phía Huỳnh Phương, nam diễn viên cũng đăng tải hình ảnh cùng bối cảnh và hài hước viết: "Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết". Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Sau nhiều năm giữ kín chuyện tình cảm, màn cầu hôn lần này được xem là dấu mốc mới trong mối quan hệ của Khả Như và Huỳnh Phương. Cặp đôi hiện nhận được nhiều lời chúc phúc, trong khi khán giả cũng mong chờ ngày cả hai chính thức về chung một nhà.