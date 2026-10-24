4 năm sau thảm kịch Itaewon, Seoul huy động 4.600 cảnh sát bảo đảm an toàn dịp Halloween

Một dòng tin nhắn bày tỏ niềm thương tiếc được dán trên tường vào ngày 31/10/2022, gần hiện trường vụ giẫm đạp tại Itaewon ngày 29/10. Ảnh: Yonhap

Theo báo The Korea Herald, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (SMPA) đã triển khai giai đoạn quản lý đặc biệt từ ngày 23/10 đến ngày 1/11. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại 5 khu vực trong thành phố, gồm Itaewon, Hongdae, Seongsu-dong, Myeong-dong và Ikseon-dong.

Các đội phản ứng nhanh, đội tuần tra, đơn vị tác chiến đặc biệt, lực lượng điều tra và cảnh sát giao thông sẽ được triển khai tại những khu vực trên. Lực lượng thuộc trụ sở SMPA cùng 11 đồn cảnh sát trên toàn thành phố cũng được đặt trong tình trạng trực chiến khẩn cấp.

Chính quyền các quận đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Halloween, diễn ra vào ngày 31/10. Quận Yongsan, nơi có khu vực Itaewon, dự kiến huy động 2.550 nhân sự trong giai đoạn quản lý đặc biệt này.

Từ ngày 30/10 đến ngày 1/11, chính quyền sẽ tăng cường kiểm soát giao thông đường bộ tại 5 khu vực nêu trên. Cảnh sát cũng đẩy mạnh tuần tra tại những nơi đông người như Itaewon và Hongdae, trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về các vụ tấn công vô cớ sau một số vụ việc gần đây.

Đáng chú ý, ngày 13/10, một người đàn ông 59 tuổi đã dùng dao tấn công tại một trung tâm thương mại ở Incheon, khiến 8 người bị thương. Một trong các nạn nhân bị ngừng tim và đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân tránh sử dụng trang phục hoặc phụ kiện Halloween có thể gây hiểu lầm, khiến người khác hoang mang.

Một quan chức cảnh sát nhấn mạnh: “Xin vui lòng không mang theo hoặc đeo các phụ kiện như súng, dao hay mặc trang phục cảnh sát, để tránh gây lo ngại cho công chúng”.