4 năm giải mã bí ẩn của loài thú cổ xưa nhất thế giới trên dãy Trường Sơn

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một ứng viên hành tinh lùn mới trong hệ mặt trời, nằm ngoài quỹ đạo của sao Diêm Vương, được đặt tên tạm thời là ED138. Nếu được xác nhận, ED138 sẽ chính thức gia nhập nhóm 5 hành tinh lùn đã được Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU) công nhận.