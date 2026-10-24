4 nam diễn viên Việt từng là nhà vô địch, 3 người giỏi võ hiếm có

Long Điền: Nhà vô địch SEA Games trở lại sau 10 năm

Nguyễn Long Điền sinh năm 1987 tại TPHCM, từng là một võ sĩ Taekwondo gây chú ý. Năm 2003, anh giành huy chương Vàng SEA Games ở hạng cân 54kg. Anh còn có 10 năm liên tiếp vô địch quốc gia và 2 lần tham gia tuyển chọn vòng loại Olympic vào các năm 2004, 2007. Năm 2011, Nguyễn Long Điền, anh mang về thêm huy chương Đồng môn kempo tại SEA Games ở Indonesia.

Long Điền trong vai tổ trưởng Bình trong phim "Trại buôn người".

Cùng năm đó, Long Điền đóng phim đầu tay Khát vọng Olympic. Sau đó, anh tham gia Bụi đời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn. Tháng 6/2013, Bụi đời Chợ Lớn bị kết luận vi phạm Luật Điện ảnh và cấm lưu hành hoàn toàn. Long Điền dần rời xa nghệ thuật, sang Mỹ định cư, lập gia đình. Trong gần 1 thập kỷ, anh mưu sinh bằng nhiều nghề, từ shipper đến làm nail. Năm nay, anh trở lại trong Trại buôn người. Để hóa thân thành tổ trưởng Bình, Long Điền giảm 17kg trong gần 2 tháng.

Johnny Trí Nguyễn: Từ tuyển thủ wushu Mỹ đến đạo diễn võ thuật

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương và sang Mỹ định cư năm 1982. Lớn lên trong gia đình có truyền thống võ học, anh được chọn vào đội tuyển wushu Mỹ thi đấu giải thế giới. Năm 1988, anh đoạt huy chương Vàng giải vô địch Panamerican Wushu tại Toronto (Canada).

Nền tảng võ thuật đưa anh vào Hollywood với nghề đóng thế, góp mặt trong Spider-Man, Spider-Man 2 và We Were Soldiers.

Johnny Trí Nguyễn từng gây ấn tượng trong phim "Dòng máu anh hùng".

Năm 2005, Johnny Trí Nguyễn về Việt Nam. Ở Dòng máu anh hùng, anh vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn võ thuật, vừa đóng vai chính. Anh kể mình đã chắt lọc kinh nghiệm 20 năm học võ và đóng thế để đưa vào phim. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu với Bẫy rồng, Để mai tính.

Sau Fan cuồng (2016), anh dần rút khỏi màn ảnh để tập trung cho võ đường. Năm nay, Johnny Trí Nguyễn trở lại với Hộ linh tráng sĩ, phim huyền sử về Đinh Tiên Hoàng, trong vai trò đạo diễn hành động kiêm diễn viên vai Hữu tướng quân. Theo anh, 30 năm theo đuổi võ học giúp anh không gặp khó về thể lực khi đóng lại phim hành động.

Johnny Trí Nguyễn trong phim "Hộ linh tráng sĩ":

Huỳnh Anh: Tuyển thủ Taekwondo trẻ Hà Nội

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, là con trai cả của diễn viên kịch câm Lê Ngọc Huỳnh. Trước khi hoạt động nghệ thuật, anh thuộc đội tuyển Taekwondo trẻ Hà Nội, tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 Mỹ Đình.

Huỳnh Anh từng có thời gian theo đuổi Taekwondo.

Bảng thành tích của anh khá dày. Anh có 1 huy chương Vàng giải Taekwondo toàn quốc, 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc giải 3 miền Bắc - Trung - Nam, cùng 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc giải Hà Nội mở rộng.

Rời võ đài, Huỳnh Anh theo học diễn xuất và tốt nghiệp loại giỏi. Anh góp mặt trong Bi, đừng sợ, Tình khúc Bạch Dương, Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán. Sau hơn 15 năm theo nghề, gần đây anh gây bất ngờ với vai Bách trong Cách em 1 milimet và hiện tại là Phù Sa.

Kim Lý từng là nhà vô địch quần vợt Thụy Điển

Không xuất thân từ võ đài như 3 diễn viên trên, Kim Lý đến với nhóm nhà vô địch từ sân quần vợt. Sinh năm 1983 tại Thụy Điển, anh cùng đồng đội giành chức vô địch giải quần vợt Thụy Điển khi mới 16 tuổi.

Kim Lý trên sân pickleball.

Năm 2014, Kim Lý được khán giả Việt biết đến qua phim Hương Ga. Dù đất diễn chưa nhiều, nam diễn viên mang 2 dòng máu Việt - Thụy Điển nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Kim Lý không rời hẳn thể thao. Anh có chứng nhận quốc tế về huấn luyện thể lực và năm 2015 từng làm HLV thể lực cho tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu