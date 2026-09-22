4 năm 6 tháng tù cho hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản

Quang cảnh phiên tòa

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 5/6/2026, ông N.V.H. điều khiển xe mô tô chở bà L.T.T. về nhà tại xã Cần Đăng, tỉnh An Giang.

Khi xe vừa dừng trước cửa nhà, K. chạy đến, dùng chân đạp làm ông H. cùng xe ngã xuống đường, sau đó lên xe, tăng ga định bỏ chạy.

Ông H. kéo lại làm xe ngã. K. tiếp tục dùng tay tấn công ông H.; ông H. tránh né, lùi ra xa và dùng nón bảo hiểm chống trả. K. dựng xe lên, định tiếp tục chiếm đoạt thì ông H. và bà T. tri hô.

Nghe tiếng kêu cứu, hai người đi đường dừng lại hỗ trợ. K. bỏ chạy nhưng bị tổ công tác Công an xã Cần Đăng truy đuổi, bắt giữ ngay sau đó.

Chiếc xe mô tô được xác định có giá trị 20 triệu đồng và đã được giao trả cho chủ sở hữu. Bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Bị cáo L.H.T.K tại phiên tòa

Tại phiên tòa, bị cáo K. khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo L.H.T.K. 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Cướp tài sản là hành vi không chỉ xâm phạm quyền sở hữu mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của bị hại.

Theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Mức án 4 năm 6 tháng tù cho thấy mọi hành vi sử dụng bạo lực để chiếm đoạt tài sản đều bị pháp luật xử lý nghiêm.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh mỗi người phải tôn trọng tài sản, sức khỏe và sự an toàn của người khác; không vì ý định vụ lợi nhất thời mà tự đẩy mình vào vòng lao lý.