Trước sự biến đổi thất thường của thời tiết khiến cái lạnh những năm gần đây trở nên ngắn ngủi, "Hẹn với gió đông" như một lời hẹn ước với mùa lạnh.

Không chỉ dành riêng cho miền Bắc, BST hướng tới tâm trạng chung của người Việt trên khắp 3 miền vào dịp cuối năm, nơi ai cũng trân trọng những khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp và bình dị.

NTK Đức Hùng tiếp tục phát huy thế mạnh với chất liệu nhung the cùng kỹ thuật chần bông truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên phom dáng cổ điển, các thiết kế được làm mới bằng ngôn ngữ tạo hình trẻ trung, phóng khoáng với áo dáng lửng, babydoll, gile hay phom chữ A.

Sự tiết chế trong đường nét giúp trang phục chần bông vốn kín đáo trở nên thanh thoát, linh hoạt và dễ dàng ứng dụng trong đời sống thường nhật.

Dấu ấn thủ công đặc trưng của Đức Hùng tiếp tục được thể hiện rõ nét qua các họa tiết hoa thêu, hoa đắp nổi tạo hiệu ứng bề mặt sinh động và mềm mại.

Về bảng màu, bên cạnh những gam rực rỡ quen thuộc như xanh cổ vịt, hồng cánh sen, tím đậm, nhà thiết kế còn đan xen các tông trầm dịu như hồng phấn, xám và tím nhạt để tạo nên bức tranh mùa đông vừa tươi vui, vừa giữ được nét nữ tính.

Điểm mới đáng chú ý của “Hẹn với gió đông” là sự mở rộng chất liệu với lưới, ren và dạ. Những mẫu áo dạ dáng dài và áo choàng dạ mang gam màu trung tính như đen, trắng, xám được điểm xuyết họa tiết hoa đắp bằng nhung the, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa tinh thần Á Đông và phong cách đương đại.

Ảnh: Trương Gia Huy