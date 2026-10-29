4 mỹ nhân được chú ý trong phim Ngọc Điệm Thu

Bên cạnh câu chuyện tình cảm giữa Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân, phim Ngọc Điệm Thu còn thu hút khán giả nhờ dàn nhân vật nữ có số phận và tính cách khác biệt. Từ nữ chính kiên cường, tiểu thư si tình đến người phụ nữ bị ràng buộc bởi hôn nhân và danh kỹ sống trong quá khứ, mỗi nhân vật đều góp phần tạo nên những nút thắt đáng chú ý.

1. Diệp Bình Quân

Diệp Bình Quân do Từ Nhược Hàm đảm nhận là nhân vật trung tâm của Ngọc Điệm Thu. Có xuất thân nghèo khó, cô phải tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng cuộc sống bất ngờ đảo lộn khi bị cuốn vào vụ án ám sát Ngu Sưởng Hiên.

Đứng trước những nghi ngờ và sức ép từ người đàn ông quyền thế, Diệp Bình Quân không chọn cách cam chịu. Cô chấp nhận giao kèo tìm ra hung thủ, từng bước chứng minh sự trong sạch của bản thân. Chính sự thông minh, kiên cường và không dễ khuất phục đã khiến cô trở thành nhân vật có sức hút riêng.

Mối quan hệ giữa Diệp Bình Quân và Ngu Sưởng Hiên cũng là điểm nhấn của bộ phim. Từ những nghi kỵ ban đầu, cả hai dần bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, trong bối cảnh những bí mật gia tộc và biến động thời cuộc liên tục thử thách họ.

2. Đào Tử Nghi

Đào Tử Nghi do Quách Vũ Hân thủ vai là một trong những nhân vật nữ gây chú ý bởi chuyện tình cảm nhiều trắc trở. Xuất thân trong gia đình giàu có, cô có tình cảm sâu đậm với Ngu Sưởng Hiên và mong muốn trở thành người phụ nữ được anh lựa chọn.

Tuy nhiên, tình cảm không phải lúc nào cũng đi theo mong muốn của Đào Tử Nghi. Sự xuất hiện của Diệp Bình Quân khiến mối quan hệ giữa các nhân vật thêm phức tạp, đặt cô vào tình thế khó xử khi người mình yêu dần hướng về một người khác.

Nhân vật này góp phần khắc họa những ràng buộc tình cảm trong giới thượng lưu thời dân quốc, nơi hôn ước, địa vị và mong muốn cá nhân thường xuyên xung đột. Đào Tử Nghi không chỉ tạo thêm kịch tính cho tuyến tình cảm mà còn cho thấy những tổn thương có thể xuất hiện khi tình yêu không được đáp lại như kỳ vọng.

3. Ngu Cẩn Huyên

Ngu Cẩn Huyên, do Diệp Thanh đảm nhận, là chị tư của Ngu Sưởng Hiên. Sinh ra trong gia đình quyền thế, cô có thân phận khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cuộc sống riêng lại không hoàn toàn hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân giữa Ngu Cẩn Huyên và Khuông Bỉnh Văn gắn với những toan tính và mâu thuẫn giữa các gia tộc. Trong khi chồng dành tình cảm cho cô, trái tim cô lại hướng về một người khác. Sự khác biệt trong tình cảm, cùng những ân oán liên quan đến nhà họ Ngu, khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên phức tạp.

Thông qua Ngu Cẩn Huyên, bộ phim khắc họa một khía cạnh khác của phụ nữ trong xã hội dân quốc: dù sở hữu danh phận và địa vị, họ vẫn có thể không được tự quyết định hạnh phúc của chính mình. Vẻ ngoài quyền quý vì thế tương phản với những giằng xé mà nhân vật phải đối mặt.

4. Lan Khanh

Lan Khanh do Chu Khiết Quỳnh thủ vai là nhân vật mang màu sắc bi thương. Từng có mối tình sâu đậm với Ngu Minh Hiên, anh trai của Ngu Sưởng Hiên, cô không thể dễ dàng bước tiếp sau khi người mình yêu tử trận.

Sau biến cố, Ngu Sưởng Hiên thay anh trai chăm sóc Lan Khanh. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy cũng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp, nhất là khi Lan Khanh nhìn thấy hình bóng người cũ trong em trai của anh.

Những tổn thương chưa thể nguôi ngoai khiến Lan Khanh khó thoát khỏi quá khứ. Sự xuất hiện của Diệp Bình Quân càng khơi dậy những cảm xúc bất an, đẩy nhân vật vào vòng xoáy ghen tuông và mâu thuẫn.

Với Lan Khanh, bi kịch không chỉ nằm ở việc mất đi người mình yêu mà còn ở chỗ cô không thể tìm được lối thoát cho chính mình. Tuyến nhân vật này bổ sung màu sắc u buồn cho bộ phim, đồng thời mở rộng những xung đột tình cảm xoay quanh Ngu Sưởng Hiên.