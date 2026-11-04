4 mục tiêu trọng tâm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh 27/12

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh 27/12, các hoạt động được triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa ý thức phòng bệnh và tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh (27/12) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12), Bộ Y tế triển khai nhiều hoạt động theo Kế hoạch 2005/KH-BYT nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường dự phòng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm, đồng thời thúc đẩy tiếp cận dịch vụ y tế và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc bệnh.

Các mục tiêu trọng tâm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh 27/12/2026.

Chủ đề và một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày 27/12 năm nay.

Chủ đề và khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12.

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng.