4 món ăn sáng giàu protein, tốt cho người sau tuổi 70

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Đối với nhiều người ở độ tuổi ngoài 70, một bữa sáng thanh đạm thường được ưu tiên hơn cả, khi một bát cháo trắng còn bốc khói nghi ngút, vài lát bánh mì mềm hay một ly sữa ấm là đủ để khởi đầu ngày mới một cách nhẹ nhàng mà không tạo áp lực lên hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, việc quá chú trọng vào sự nhẹ nhàng vô tình khiến cơ thể thiếu hụt protein - dưỡng chất thiết yếu để duy trì khối lượng cơ. Ở tuổi 70+, tình trạng mất cơ (sarcopenia) diễn ra nhanh hơn, khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề và tăng nguy cơ té ngã.

Theo bác sĩ Nguyễn Đặng Hồng Nhi thuộc Đội ngũ chuyên môn Long Châu, "protein giúp duy trì khối lượng cơ ở người cao tuổi. Bữa sáng giàu protein, kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động phù hợp, góp phần đáp ứng nhu cầu protein hằng ngày và duy trì cơ bắp."

Vậy làm sao để bổ sung đủ đạm mà vẫn dễ tiêu, dễ nhai? Sau đây là 4 gợi ý món ăn sáng giàu protein, phù hợp với khả năng hấp thụ của người trên 70 tuổi.

Trứng gà

Trứng gà là một trong những nguồn cung cấp đạm động vật có giá trị sinh học cao, chứa các axit amin thiết yếu cùng sắt, vitamin B12, axit folic và biotin. Đối với người cao tuổi, protein từ trứng được xem là tiêu chuẩn vàng để so sánh với các nguồn đạm khác nhờ khả năng hấp thụ tốt và chi phí thấp.

Trứng gà là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao

Để tận dụng lợi ích này, trứng có thể chế biến dưới dạng luộc lòng đào hoặc hấp để dễ nhai nuốt. Tuy nhiên, lượng trứng tiêu thụ cần điều chỉnh tùy theo tình trạng sức khỏe:

Với người khỏe mạnh: Có thể ăn theo nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Với người có rối loạn chuyển hóa lipid máu (như cholesterol máu cao): Nên cân nhắc lượng trứng tiêu thụ dựa trên mức LDL-C, nguy cơ tim mạch tổng thể và chế độ ăn, đặc biệt lượng chất béo bão hòa.

Phở bò nạc hoặc phở gà

Phở là món ăn sáng truyền thống cung cấp protein từ thịt bò hoặc thịt gà, kết hợp với nước dùng ấm, dễ dùng đối với nhiều người. Thịt bò nạc hoặc ức gà cung cấp lượng đạm dồi dào, hỗ trợ duy trì sức mạnh cơ bắp cho người sau tuổi 70.

Để món ăn phù hợp hơn với người cao tuổi, thịt nên được thái lát mỏng hoặc băm nhỏ để giảm áp lực cho việc nhai. Việc bổ sung thêm nhiều hành ngò và giá đỗ không chỉ tăng hương vị mà còn cung cấp thêm vitamin và chất xơ, giúp cân bằng bữa ăn.

Phở bò nạc cung cấp protein, hỗ trợ duy trì khối lượng cơ ở người cao tuổi

Các món cháo phù hợp cho người sau tuổi 70

Thay vì chỉ ăn cháo trắng, việc nâng cấp thành cháo thịt, cháo cá hoặc cháo đậu sẽ biến bữa sáng thành một nguồn cung cấp protein quan trọng. Cháo có đặc điểm mềm, đặc biệt phù hợp với những người gặp khó khăn trong việc nhai hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người chăm sóc có thể kết hợp thịt băm, cá phi lê hoặc các loại đậu xay nhuyễn vào cháo. Cách chế biến này giúp đa dạng nguồn protein và có thể thuận tiện cho người khó nhai.

Cháo thịt, cháo cá hoặc cháo đậu phù hợp với người cao tuổi khó nhai

Sữa chua không đường ăn cùng yến mạch

Sự kết hợp giữa sữa chua không đường và yến mạch tạo nên một bữa sáng giàu protein, canxi và chất xơ. Sữa chua cung cấp đạm dễ tiêu và lợi khuẩn cho đường ruột. Trong khi đó, yến mạch cung cấp chất xơ hòa tan, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đáp ứng đường huyết khi được sử dụng trong một chế độ ăn cân đối.

Cách chuẩn bị đơn giản là trộn yến mạch (có thể ngâm qua đêm cho mềm) cùng sữa chua không đường và thêm một ít quả mọng hoặc hạt chia, vốn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, rất phù hợp cho người cao tuổi để hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn thay đổi khẩu vị hoặc đối với những người thích bữa sáng thanh nhẹ nhưng vẫn đủ chất.

Sữa chua không đường ăn cùng yến mạch là lựa chọn bữa sáng thanh nhẹ, bổ dưỡng

Bác sĩ Nguyễn Đặng Hồng Nhi cho biết, "khi lựa chọn món ăn sáng, người cao tuổi nên căn cứ vào khả năng nhai nuốt và các bệnh lý nền như tiểu đường hay mỡ máu để điều chỉnh thành phần protein phù hợp, tránh việc bổ sung quá mức hoặc quá thiếu hụt."

Trên đây là gợi ý 4 món ăn sáng giàu protein, tốt cho người sau tuổi 70. Thay vì chuẩn bị những bữa sáng quá đơn giản, dễ thiếu hụt protein, việc lựa chọn thực phẩm giàu đạm, phù hợp với khả năng nhai nuốt và nhu cầu dinh dưỡng sẽ góp phần đáp ứng lượng protein cần thiết trong ngày, hỗ trợ duy trì khối lượng cơ ở người trên 70 tuổi.

Trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng thực đơn bữa sáng phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của người thân.