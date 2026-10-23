4 món ăn sáng giàu protein, tốt cho người sau tuổi 70

Nội dung 1. Trứng gà cung cấp protein chất lượng 2. Phở bò nạc hoặc phở gà 3. Các món cháo phù hợp với người sau tuổi 70 4. Sữa chua không đường kết hợp yến mạch

Protein (chất đạm) là một trong những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Sau tuổi 70, cơ thể có thể gặp những thay đổi như giảm khối lượng cơ, ăn uống kém ngon miệng hoặc khả năng hấp thu và sử dụng dưỡng chất không còn như trước. Vì vậy, bổ sung đủ protein thông qua các bữa ăn hằng ngày là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bữa sáng là thời điểm thuận tiện để bổ sung protein sau một đêm dài. Những món ăn quen thuộc, dễ chuẩn bị như trứng, sữa chua, cháo thịt nạc hay bát phở nóng đều có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi.

Tuy nhiên, một bữa sáng tốt không chỉ cần protein mà còn nên kết hợp với tinh bột, chất béo có lợi, vitamin và khoáng chất. Sự đa dạng thực phẩm giúp người cao tuổi nhận được nhiều dưỡng chất cần thiết hơn.

1. Trứng gà cung cấp protein chất lượng

Trứng là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến, có giá trị dinh dưỡng cao và phù hợp với nhiều đối tượng. Một quả trứng gà cỡ lớn cung cấp khoảng 6 - 7 g protein, cùng các dưỡng chất như vitamin B12, choline và selen.

Protein trong trứng chứa các acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đây là nguồn đạm có chất lượng tốt, góp phần duy trì mô cơ và hỗ trợ các hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, người lớn tuổi có bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc chế độ ăn riêng theo chỉ định nên cân nhắc lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2. Phở bò nạc hoặc phở gà

Phở bò nạc và phở gà là những món ăn sáng quen thuộc, có thể cung cấp protein, tinh bột và một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho người cao tuổi. Thịt bò nạc chứa protein, sắt và vitamin B12, góp phần duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu. Trong khi đó, thịt gà cung cấp protein chất lượng tốt, phù hợp để bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Người sau tuổi 70 nên ăn phở chín và hạn chế nước dùng béo ngậy. Ảnh: Minh Phương.

Một bát phở với nước dùng ấm, bánh phở mềm và thịt được nấu chín, thái nhỏ giúp món ăn tương đối dễ nhai, dễ ăn đối với nhiều người lớn tuổi. Có thể bổ sung rau thơm hoặc rau xanh phù hợp để tăng lượng vitamin và chất xơ. Tuy nhiên, nên hạn chế ăn nước dùng béo ngậy, quá mặn, tránh ăn nhiều thịt có gân dai và chú ý gỡ bỏ xương để hạn chế nguy cơ hóc xương.

3. Các món cháo phù hợp với người sau tuổi 70

Cháo là lựa chọn phù hợp với người cao tuổi có răng yếu, khó nhai hoặc ăn uống kém ngon miệng. Khi kết hợp gạo với thịt lợn nạc, cá hoặc thịt gà cùng nấm và rau củ sẽ cung cấp cả tinh bột và protein, giúp bổ sung năng lượng cho các hoạt động trong ngày.

Người lớn tuổi có thể ăn cháo nấu với thịt băm mềm, thêm một ít rau củ để tăng lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nên chú ý lượng muối, hạn chế nêm quá mặn và tránh chỉ ăn cháo loãng với quá ít thịt vì có thể khiến bữa sáng không cung cấp đủ protein.

4. Sữa chua không đường kết hợp yến mạch

Sữa chua cung cấp protein, canxi và một số vitamin nhóm B. Những sản phẩm có chứa vi khuẩn sống phù hợp còn có thể hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột. Trong khi đó, yến mạch cung cấp carbohydrate, chất xơ hòa tan beta-glucan và một lượng protein thực vật.

Kết hợp sữa chua với yến mạch tạo thành bữa sáng tương đối nhẹ nhàng, dễ chuẩn bị, phù hợp với người không muốn ăn món quá nhiều dầu mỡ vào buổi sáng. Chất xơ trong yến mạch có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và duy trì chức năng tiêu hóa bình thường.

Bữa sáng giàu protein có thể góp phần duy trì sức khỏe cơ bắp, thể trạng và khả năng vận động ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, không có một món ăn duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn thực phẩm cần dựa trên khẩu vị, khả năng nhai nuốt, tình trạng tiêu hóa và các bệnh lý đi kèm.

Người sau tuổi 70 nên duy trì chế độ ăn đa dạng, kết hợp đủ protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu và các thực phẩm khác với rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng chất béo có lợi. Đồng thời, cần chú ý uống đủ nước, vận động phù hợp với thể trạng và duy trì các bữa ăn đều đặn.