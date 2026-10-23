4 mẫu túi được các ngôi sao lựa chọn đầu tư: Từ sang chảnh đến trẻ trung

Saint Laurent Manhattan Leather Shoulder Bag: Túi đeo vai da phom rộng

Với những ngày phải di chuyển liên tục, một chiếc túi đeo vai có thể chứa đủ mọi món đồ cần thiết, gần như là phụ kiện không thể thiếu. Đây cũng là lý do mẫu Manhattan của Saint Laurent gây chú ý.

Thiết kế tối giản, không phô logo nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng nhờ phần kim loại ánh vàng tinh tế. Kiểu túi này đặc biệt hợp với những ai thích phong cách quiet luxury, nhìn đơn giản nhưng càng nhìn càng thấy đắt giá.

Phom túi rộng cũng là một điểm cộng lớn, đủ chỗ cho những món đồ cần thiết trong một ngày bận rộn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Gucci Ophidia Tote: Túi lớn chất liệu vải

Nếu những mẫu tote hàng hiệu quen thuộc đã xuất hiện quá nhiều trên đường phố, một chiếc túi chất liệu vải sẽ mang đến cảm giác mới mẻ hơn. Và đó chính là điểm khiến Ophidia Tote của nhà mốt Gucci trở nên đáng chú ý.

Chất liệu vải giúp tổng thể bớt nghiêm túc, trẻ trung hơn và đặc biệt dễ đưa vào những outfit đời thường. Diện cùng quần jeans, phối với áo thun đơn giản hoặc khoác blazer bên ngoài, chiếc túi vẫn có thể trở thành điểm nhấn cho cả set đồ.

Loewe Amazona Tote: Túi phom đứng

Có những chiếc túi khiến bạn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì phom dáng quá đẹp. Loewe Amazona là một trong số đó. Thiết kế có cấu trúc rõ ràng giúp chiếc túi trông gọn gàng và sang trọng. Không cần quá nhiều họa tiết hay logo, chiếc túi vẫn đủ sức khiến outfit trở nên chỉn chu hơn.

Đây là lựa chọn của những ngôi sao yêu phong cách thanh lịch, nhưng không muốn diện đồ quá cầu kỳ. Chỉ cần phối cùng áo sơ mi, blazer, quần jeans hoặc một bộ đồ đơn sắc là đã có ngay diện mạo “celeb đời thường” đúng chuẩn.

Chloé Woody Canvas Tote: Túi tote canvas

Một chiếc tote canvas chắc chắn là món phụ kiện quen thuộc trong những outfit xuống phố của các ngôi sao thời trang. Woody Tote của Chloé là cái tên đáng chú ý nhất vì nó vừa thời trang vừa dễ sử dụng.

Nếu túi da mang đến cảm giác sang trọng và chỉn chu, tote canvas lại tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng hơn. Với khả năng phối đồ cực dễ, trọng lượng nhẹ, trẻ trung và không quá cầu kỳ, kiểu túi này phù hợp với những ngày đi cà phê, mua sắm, dạo phố hay thậm chí là những chuyến du lịch ngắn.