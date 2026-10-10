4 lý do không nên bỏ lỡ bộ phim Doctor X của Kim Ji Won

Được chuyển thể từ series truyền hình Nhật Bản cùng tên, Doctor X thuộc thể loại y khoa noir, xoay quanh Gye Soo Jung (Kim Ji Won), một bác sĩ phẫu thuật thiên tài dùng năng lực chuyên môn để chứng minh ý nghĩa thực sự của nghề y. Không chỉ cứu người trên bàn mổ, cô còn trực tiếp đối đầu với một hệ thống y tế bị thao túng bởi tham nhũng và những cuộc tranh giành quyền lực.

Trước thềm phát sóng, bộ phim nhận được sự chú ý nhờ màn trở lại của Kim Ji Won cùng câu chuyện về công lý trong môi trường y tế. Dưới đây là 4 lý do khiến Doctor X trở thành tác phẩm đáng chờ đợi.

1. Kim Ji Won có màn lột xác đáng chú ý

Kim Ji Won hóa thân thành nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài Gye Soo Jung trong phim Doctor X.

Gye Soo Jung được mệnh danh là “con chó điên” trong phòng phẫu thuật, cách gọi vừa thể hiện cá tính quyết liệt vừa cho thấy sự bất chấp của cô khi đối đầu với những thế lực trong ngành y. Là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, Soo Jung không ngần ngại thách thức nhóm lợi ích đang chi phối bệnh viện và đặt quyền lực lên trên tính mạng bệnh nhân.

Trong phòng phẫu thuật, cô thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng kiểm soát tình huống đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi rời khỏi công việc, Soo Jung lại có những nét vụng về, gần gũi và đáng yêu, tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh lạnh lùng thường thấy.

Đằng sau cá tính mạnh mẽ ấy còn là một quá khứ nhiều tầng lớp, hứa hẹn giúp nhân vật không chỉ dừng lại ở hình tượng nữ bác sĩ tài giỏi mà còn có chiều sâu tâm lý. Đây cũng là cơ hội để Kim Ji Won thể hiện một màu sắc diễn xuất khác, kết hợp khí chất mạnh mẽ với những khía cạnh đời thường và dễ tổn thương của nhân vật.

2. Phim mới của SBS tiếp nối dòng phim đề cao công lý

Doctor X đánh dấu lần đầu SBS khai thác thể loại y khoa noir, đồng thời tiếp nối dòng phim giàu tính giải tỏa cảm xúc và đề cao công lý của nhà đài.

Trước đó, SBS từng tạo được dấu ấn với những tác phẩm như Agent Kim Reactivated, Taxi Driver và The Fiery Priest, nơi các nhân vật chính đứng lên chống lại những thế lực lạm quyền.

Với Doctor X, cuộc chiến không diễn ra trên đường phố hay trong những tổ chức tội phạm mà tập trung vào môi trường bệnh viện, nơi các quyết định chuyên môn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Sự đối đầu giữa Gye Soo Jung và những bác sĩ đặt địa vị, quyền lực lên trên bệnh nhân được kỳ vọng tạo nên nhiều tình huống căng thẳng.

Điểm hấp dẫn của phim nằm ở quyết tâm bảo vệ niềm tin nghề nghiệp của nữ chính, ngay cả khi cô phải đối mặt với một hệ thống đã bị thao túng bởi những lợi ích cá nhân. Bên cạnh các ca phẫu thuật đòi hỏi chuyên môn cao, hành trình bóc trần những góc khuất trong ngành y cũng hứa hẹn mang đến cảm giác hồi hộp và thỏa mãn cho người xem.

3. Kim Ji Won kết hợp cùng Lee Jung Eun

Kim Ji Won và Lee Jung Eun tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai người phụ nữ cùng trải qua những tổn thương trong Doctor X.

Một điểm đáng chờ đợi khác là sự kết hợp giữa Kim Ji Won và Lee Jung Eun, người đảm nhận vai Jang Hee Sook. Dù là đối tác trong công việc, Gye Soo Jung và Jang Hee Sook còn có mối liên kết sâu sắc được hình thành từ những tổn thương mà cả hai từng trải qua.

Mối quan hệ này mở ra góc nhìn về sự đồng hành và nâng đỡ giữa những người phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau. Thay vì chỉ tập trung vào xung đột, bộ phim còn khai thác niềm tin, sự thấu hiểu và khả năng trở thành chỗ dựa cho nhau trong một môi trường đầy áp lực.

Đạo diễn Lee Jung Rim tiết lộ giữa Kim Ji Won và Lee Jung Eun tồn tại sự tin tưởng, thoải mái đặc biệt, vượt ra ngoài khuôn khổ diễn xuất. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp hai nhân vật có sự kết nối tự nhiên, tạo thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện bên cạnh những màn đối đầu trong bệnh viện.

4. Dàn diễn viên thực lực góp mặt

Doctor X quy tụ dàn diễn viên gồm Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo và Kim Woo Seok.

Bên cạnh hai nữ diễn viên chính, Doctor X còn quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý. Son Hyun Joo vào vai Boo Seung Kwon, giám đốc Bệnh viện Đại học Guseo, nơi bị bao trùm bởi những vấn đề tham nhũng và lợi ích nhóm. Trong khi đó, Kim Woo Seok đảm nhận Park Tae Kyung, một bác sĩ nội trú phẫu thuật có tấm lòng ấm áp và nhiều tham vọng.

Không chỉ các nhân vật trung tâm, những người làm việc tại Bệnh viện Đại học Guseo, nhân viên thuộc công ty cung ứng nhân lực bác sĩ của Jang Hee Sook và các nhân vật quyền lực có liên quan đều mang theo niềm tin, mục tiêu và toan tính riêng. Sự khác biệt trong động cơ hành động của từng người được kỳ vọng tạo nên mạng lưới quan hệ phức tạp, giúp câu chuyện có thêm nhiều lớp nghĩa.

Lee Jung Eun cho biết các mối quan hệ xoay quanh Gye Soo Jung được phát triển cả trong lẫn ngoài phòng phẫu thuật. Khi câu chuyện tiếp tục mở rộng, khán giả sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn từng nhân vật, từ đó tìm thấy những điểm đáng quan tâm ở mỗi người chứ không chỉ riêng nữ chính.

Với màn lột xác của Kim Ji Won, đề tài chống tham nhũng trong ngành y, mối quan hệ giữa hai nữ nhân vật và dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, Doctor X được kỳ vọng mang đến một câu chuyện vừa kịch tính vừa giàu cảm xúc.