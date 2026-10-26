4 lý do khiến MU gục ngã trước Bournemouth

MU đã để thua đậm trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Bruno Fernandes dự bị, tuyến giữa MU mất phương hướng

Quyết định để Bruno Fernandes ngồi dự bị là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất của Carrick. Sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League, đội trưởng người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích chiến thuật phòng ngự của HLV trưởng. Carrick sau đó loại Fernandes khỏi đội hình xuất phát trong cuộc tiếp đón Bournemouth.

Về mặt kỷ luật, đây có thể được xem là động thái thể hiện quyền lực của nhà cầm quân người Anh. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh chuyên môn, MU lập tức đối mặt bài toán khó khi thiếu cầu thủ có khả năng điều tiết lối chơi, kết nối các tuyến và tạo ra những đường chuyền mang tính đột biến.

Không có Fernandes, tuyến giữa MU gặp khó trong việc kiểm soát thế trận trước Bournemouth. Đội chủ nhà vẫn cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn trận đấu, nhưng ưu thế ấy không chuyển hóa thành khả năng áp đặt lối chơi. Những pha triển khai thiếu tính liên kết khiến MU thường xuyên phải đưa bóng ra biên hoặc tìm kiếm cơ hội bằng các tình huống không đủ sắc bén.

Sự vắng mặt của Fernandes không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại, nhưng quyết định để đội trưởng dự bị đã khiến MU mất đi một trong những đầu mối sáng tạo quan trọng nhất. Carrick có thể muốn gửi thông điệp về kỷ luật và tinh thần tập thể, song ông cũng phải chấp nhận rủi ro khi loại bỏ cầu thủ có khả năng tạo khác biệt lớn nhất ở tuyến giữa.

Bournemouth khai thác triệt để những khoảng trống

Bournemouth cho thấy họ không cần kiểm soát bóng vượt trội để khiến MU khốn đốn. Đội khách nhập cuộc chủ động, liên tục đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm và tận dụng tốt các sai sót của hàng thủ chủ nhà.

Ngay trong những phút đầu, Rayan và Evanilson đã có cơ hội từ các tình huống bóng bổng. Những pha bóng ấy cho thấy Bournemouth nhanh chóng nhận ra khoảng trống trong hệ thống phòng ngự MU, đặc biệt khi đội chủ nhà gặp khó trong việc theo kèm và xử lý các đường tạt vào vòng cấm.

Bước ngoặt đến ở phút 38, khi Justin Kluivert kiến tạo để Rayan mở tỷ số. Chỉ năm phút sau, Adrien Truffert tạo điều kiện cho Marcus Tavernier nhân đôi cách biệt. Hai bàn thua liên tiếp cho thấy MU không chỉ gặp vấn đề trong phòng ngự mà còn thiếu khả năng phản ứng khi bị đối thủ đánh trúng điểm yếu.

Bournemouth chơi hiệu quả trong những thời điểm quyết định, trong khi MU không thể duy trì sự tập trung. Sự khác biệt nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội và cách đội khách khai thác những sai sót của đối phương.

Bruno đã không được thay vào sân. Ảnh: EPA.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm cá nhân

Nếu tuyến giữa không đủ sức kiểm soát trận đấu, hàng thủ MU lại khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bằng những sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Leny Yoro bị xác định mắc lỗi trong tình huống Bournemouth nâng tỷ số lên 2-0, còn thủ môn Senne Lammens tiếp tục có pha xử lý không tốt ở bàn thua thứ ba.

Một hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn sẽ rất khó bù đắp bằng khả năng kiểm soát bóng. MU có thể giành quyền chủ động về thời lượng cầm bóng, nhưng điều đó chẳng mang nhiều ý nghĩa khi các cầu thủ liên tục tự đặt đội nhà vào thế bất lợi.

Tấn công thiếu ý tưởng

Sau khi bị dẫn hai bàn, MU cố gắng đẩy cao đội hình và tìm cách gây sức ép. Thống kê trong trận cho thấy đội chủ nhà kiểm soát bóng hơn 62%, vượt đáng kể so với Bournemouth. Tuy nhiên, ưu thế ấy không đồng nghĩa với việc MU tạo ra được sức ép đủ lớn.

Matheus Cunha được tung vào sân đầu hiệp hai nhằm tăng cường khả năng tấn công. Mason Mount và Amad Diallo cũng nỗ lực tìm kiếm khoảng trống, nhưng các pha dứt điểm thường bị chặn hoặc không đi trúng mục tiêu. Bournemouth giữ được cự ly phòng ngự hợp lý, khiến MU gặp khó khi đưa bóng vào những vị trí thuận lợi.

Bournemouth cũng xứng đáng được ghi nhận vì khả năng phòng ngự và tổ chức đội hình. Đội khách không bị cuốn theo nhịp độ của MU, đồng thời duy trì sự tỉnh táo để trừng phạt đối thủ khi có cơ hội.