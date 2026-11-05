4 lý do khiến dân văn phòng khổ sở vì đau cổ vai gáy

Tôi làn văn phòng bị đau cổ vai gáy liên tục. Hằng tháng, tôi vẫn đi xoa bóp nhưng đỡ đau một thời gian ngắn rồi lại tái diễn. Vì sao không thể điều trị dứt điểm vấn đề này? (Trịnh Thị Minh Long - 34 tuổi, Đồng Xoài, Đồng Nai).

Cử nhân phục hồi chức năng Bùi Thị Như Hà - Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3:

Đau cổ, vai gáy và thắt lưng là những vấn đề cơ xương khớp thường gặp ở người làm việc văn phòng. Đặc thù phải ngồi lâu trước máy tính, ít thay đổi tư thế và thiếu vận động khiến các nhóm cơ, khớp phải chịu áp lực kéo dài. Tình trạng đau tái phát có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là:

1. Không thay đổi thói quen làm việc

Sau điều trị, người bệnh có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn duy trì những thói quen cũ như ngồi liên tục nhiều giờ, cúi đầu nhìn màn hình, đưa đầu về phía trước hoặc nhún vai khi sử dụng máy tính.

Việc giữ một tư thế trong thời gian dài khiến các nhóm cơ vùng cổ, vai và lưng phải hoạt động liên tục, dễ gây căng mỏi, đau nhức. Nếu những yếu tố này không được điều chỉnh, triệu chứng có thể xuất hiện trở lại, nhất là sau những ngày làm việc căng thẳng.

Cổ vai gáy dễ tái phát ở dân văn phòng. Ảnh: Freepik.

2. Ngừng tập luyện cổ vai gáy

Đau kéo dài có thể khiến người bệnh hạn chế vận động, dẫn đến suy giảm sức mạnh và sức bền cơ. Khi cơn đau thuyên giảm, nhiều người ngừng tập luyện quá sớm, trong khi khả năng chịu tải và kiểm soát vận động của hệ cơ xương khớp chưa được phục hồi đầy đủ.

Khi quay lại cường độ làm việc như trước, các nhóm cơ chưa đủ sức duy trì tư thế trong thời gian dài, khiến tình trạng đau mỏi dễ tái diễn.

3. Chỉ tập trung giảm đau

Một số người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đau nhiều, sau đó dừng điều trị hoặc tập luyện ngay khi triệu chứng giảm. Tuy nhiên, giảm đau và phục hồi chức năng là hai mục tiêu có liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Cơn đau thuyên giảm không đồng nghĩa với việc sức mạnh cơ, khả năng vận động và những yếu tố nguy cơ gây đau đã được cải thiện.

4. Thiếu vận động

Sau giờ làm, nhiều nhân viên văn phòng tiếp tục sử dụng điện thoại, máy tính hoặc nghỉ ngơi trong thời gian dài. Thói quen ít vận động khiến cơ thể thiếu cơ hội duy trì sức mạnh, sức bền và khả năng thích nghi với các hoạt động thường ngày.

Trong khi đó, vận động thể lực phù hợp và đều đặn giúp duy trì chức năng cơ xương khớp, hỗ trợ giảm nguy cơ đau mỏi kéo dài.

Với người thường xuyên bị đau tái diễn, chương trình phục hồi chức năng cần được xây dựng dựa trên tình trạng cụ thể. Bên cạnh đó, bạn cần điều chỉnh tư thế làm việc, tránh ngồi quá lâu và duy trì vận động thường xuyên.