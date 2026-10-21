4 lợi ích tiềm năng của nước vỏ cam nấu với gừng

Vỏ cam và gừng đều chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Khi nấu cùng nhau, hai nguyên liệu tạo thành thức uống có hương thơm dễ chịu, vị cay ấm, phù hợp dùng trong những ngày thời tiết lạnh.

1. Nước vỏ cam nấu với gừng có tác dụng gì?

Hỗ trợ giảm cảm giác buồn nôn:Gừng chứa gingerol, shogaol và một số hợp chất có khả năng tác động đến hoạt động của đường tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm buồn nôn trong những tình huống nhất định, chẳng hạn buồn nôn khi mang thai.

Mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu:Gừng tạo vị cay đặc trưng, trong khi vỏ cam góp phần tạo hương thơm nhờ các hợp chất dễ bay hơi, trong đó có limonene. Uống một cốc nước ấm có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu khi thời tiết lạnh, đồng thời làm dịu cảm giác khô họng ở một số người.

Bổ sung một số hợp chất thực vật:Vỏ cam chứa flavonoid, điển hình là hesperidin, cùng các hợp chất thơm như limonene. Gừng cung cấp gingerol và những hợp chất liên quan. Các chất này đã được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và những hoạt tính sinh học khác trong điều kiện thực nghiệm. Khi đun với nước, một phần hợp chất từ nguyên liệu có thể đi vào nước uống. Lượng chiết xuất phụ thuộc vào giống cam, độ tươi của vỏ, kích thước nguyên liệu, nhiệt độ và thời gian đun.

Hỗ trợ duy trì thói quen uống nước lành mạnh:Nước vỏ cam nấu với gừng có thể là lựa chọn thay thế cho nước ngọt có đường hoặc các loại đồ uống nhiều năng lượng, miễn là không bổ sung nhiều đường, mật ong hay chất tạo ngọt.

Nước vỏ cam nấu với gừng có thể dùng để làm ấm cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa… Ảnh AI.

2. Cách nấu nước vỏ cam với gừng tại nhà

Nguyên liệu: Vỏ của 1/2 quả cam có nguồn gốc rõ ràng, 3–5 lát gừng tươi, 400–500 ml nước sạch. Một ít mật ong nếu muốn tạo vị ngọt.

Cách thực hiện

Bước 1: Rửa cam dưới vòi nước chảy, dùng tay chà nhẹ bề mặt trước khi gọt; ưu tiên quả có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi và không bị nấm mốc, hư hỏng.

Bước 2: Thái nhỏ vỏ cam, rửa sạch gừng rồi thái lát mỏng (có thể giữ lại lớp vỏ gừng sau khi đã rửa kỹ nếu nguyên liệu sạch).

Bước 3: Cho vỏ cam, gừng và nước vào nồi, đun sôi nhẹ khoảng 5 - 10 phút, sau đó tắt bếp, để nguội bớt rồi lọc lấy nước.

Bước 4: Uống khi còn ấm (nếu muốn thêm mật ong, nên cho vào khi nước đã nguội bớt để giữ hương vị và tránh làm mật ong tiếp xúc với nhiệt độ quá cao).

Bạn có thể điều chỉnh lượng nguyên liệu theo khẩu vị, không cần đun quá lâu hoặc tăng lượng vỏ cam, gừng với mục đích làm tăng tác dụng sức khỏe.

3. Ai cần thận trọng khi uống nước vỏ cam với gừng?

Người bị trào ngược dạ dày – thực quản: Gừng hoặc thành phần có tính acid từ cam có thể làm tăng cảm giác nóng rát, khó chịu ở một số người.

Người đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu: Nếu muốn dùng gừng với lượng lớn, dùng thường xuyên hoặc dưới dạng cô đặc, nên hỏi bác sĩ, dược sĩ về nguy cơ tương tác.

Người có cơ địa nhạy cảm: Ngừng uống nếu xuất hiện đau bụng, ợ nóng, buồn nôn hoặc dấu hiệu dị ứng; nên thận trọng với nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất bẩn trên bề mặt quả. Rửa sạch giúp giảm một phần nguy cơ nhưng không loại bỏ được mọi tồn dư.

Ngoài ra, người có bệnh lý nền hoặc đang dùng nhiều loại thuốc nên trao đổi với nhân viên y tế nếu dự định sử dụng thức uống này hằng ngày với lượng lớn.

4. Nên uống nước vỏ cam nấu với gừng vào thời điểm nào?

Có thể uống một cốc nhỏ sau bữa ăn hoặc vào thời điểm phù hợp trong ngày nếu cơ thể dung nạp tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý: Người dễ bị trào ngược nên tránh uống sát giờ nằm ngủ nếu thức uống làm tăng triệu chứng. Nếu thêm mật ong, cần tính lượng đường bổ sung, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Cũng cần phân biệt vỏ cam tươi với trần bì trong y học cổ truyền. Trần bì là vỏ quả quýt chín đã được phơi hoặc sấy khô theo cách chế biến dược liệu; không phải mọi loại vỏ cam, quýt khô đều được xem là trần bì đạt yêu cầu. Quan niệm và công dụng của trần bì trong y học cổ truyền cũng không thể tự động áp dụng cho nước vỏ cam tươi nấu với gừng.

Bài viết mang tính chất tham khảo.