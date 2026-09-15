4 lợi ích khi uống nước chanh gừng mật ong vào mùa thu

NỘI DUNG 1. Nước chanh gừng mật ong bổ sung nước 2. Bổ sung vitamin C từ chanh 3. Gừng cung cấp các hợp chất thực vật 4. Mật ong giúp làm dịu ho Uống nước chanh gừng mật ong thế nào?

Khi mùa thu đến, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, các triệu chứng như ho, đau rát họng, nghẹt mũi cũng thường khiến nhiều người khó chịu. Một cốc nước chanh gừng mật ong pha ấm là thức uống quen thuộc, vừa dễ uống vừa bổ sung một số dưỡng chất.

Lợi ích của thức uống này đến từ từng thành phần: nước giúp bổ sung chất lỏng, chanh cung cấp vitamin C, gừng chứa các hợp chất thực vật và mật ong giúp làm dịu ho.

1. Nước chanh gừng mật ong bổ sung nước

Sau nhiều giờ không uống nước trong lúc ngủ, một cốc nước vào buổi sáng giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Đây cũng là lợi ích chính của nước chanh gừng mật ong.

Chanh, gừng và mật ong giúp tăng hương vị, khiến thức uống dễ uống hơn. Mật ong cung cấp đường và năng lượng, trong khi chanh bổ sung một lượng vitamin C tùy theo lượng sử dụng.

Uống đủ nước đặc biệt quan trọng khi cơ thể mất thêm chất lỏng do sốt, đổ mồ hôi hoặc các triệu chứng hô hấp kèm theo.

2. Bổ sung vitamin C từ chanh

Chanh rất giàu vitamin C. Ảnh minh họa AI

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hoạt động chống oxy hóa, chức năng miễn dịch và tăng hấp thu sắt không heme từ thực phẩm thực vật.

Thêm nước cốt chanh vào cốc nước ấm giúp bổ sung vitamin C cho khẩu phần hằng ngày. Lượng vitamin C phụ thuộc vào lượng chanh sử dụng, vì vậy thức uống này nên được xem là một phần trong chế độ ăn giàu rau quả.

Vitamin C cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch nhưng lưu ý một cốc nước chanh không thay thế được chế độ ăn đa dạng.

3. Gừng cung cấp các hợp chất thực vật

Gừng chứa gingerol và nhiều hợp chất thực vật khác, đồng thời tạo vị cay ấm đặc trưng cho thức uống.

Các nghiên cứu lâm sàng đã ghi nhận gừng có tác dụng hỗ trợ giảm buồn nôn và nôn trong một số trường hợp. Một tổng quan các tổng quan hệ thống và phân tích gộp công bố năm 2024 trên International Journal of Food Sciences and Nutrition cho thấy gừng có triển vọng trong kiểm soát buồn nôn và nôn, đặc biệt ở một số nhóm như người điều trị ung thư, sau phẫu thuật và phụ nữ mang thai.

Do đó, gừng là thành phần tạo giá trị riêng cho thức uống, bên cạnh vai trò tạo vị cay ấm và mùi thơm.

4. Mật ong giúp làm dịu ho

Mật ong là thành phần đáng chú ý khi sử dụng nước chanh gừng mật ong vào thời điểm giao mùa.

Hướng dẫn của Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh (NICE) ghi nhận một số bằng chứng cho thấy mật ong giúp giảm triệu chứng ho cấp ở trẻ trên 1 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cũng cho thấy mật ong giúp giảm tần suất và mức độ ho trong thời gian ngắn ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Pha mật ong với nước ấm tạo thành thức uống dễ chịu cho cổ họng, đặc biệt khi đang bị ho hoặc khô rát họng. Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi vì nguy cơ ngộ độc botulinum.

Uống nước chanh gừng mật ong thế nào?

Nước chanh gừng mật ong là một lựa chọn đồ uống phù hợp trong những ngày giao mùa. Ảnh minh họa AI

Có thể pha một cốc nước ấm với vài lát gừng tươi, nước cốt chanh và một lượng nhỏ mật ong. Không cần cho quá nhiều mật ong để tránh làm tăng lượng đường của thức uống.

Nên dùng nước ấm thay vì nước quá nóng để thức uống dễ uống và không gây kích ứng niêm mạc miệng, họng. Lượng chanh và gừng cũng nên điều chỉnh theo khả năng dung nạp, nhất là ở người dễ khó chịu ở dạ dày.

Người cần kiểm soát đường huyết nên tính lượng đường từ mật ong vào tổng khẩu phần trong ngày. Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không dùng mật ong.

Nước chanh gừng mật ong là một lựa chọn đồ uống phù hợp trong những ngày giao mùa, khi cơ thể dễ gặp các triệu chứng khó chịu ở đường hô hấp. Thức uống giúp bổ sung nước, vitamin C, các hợp chất thực vật từ gừng và hỗ trợ làm dịu ho nhờ mật ong. Đây là những lợi ích thực tế nhưng không thay thế việc điều trị khi có bệnh.