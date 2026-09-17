4 lợi ích của đi bộ sau khi ăn

1. Lợi ích của đi bộ sau khi ăn

Đi bộ sau ăn không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

1.1.Đi bộ sau ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn

Sau khi ăn, cơ thể bắt đầu quá trình tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Một số nghiên cứu cho thấy vận động nhẹ, chẳng hạn đi bộ, có thể kích thích hoạt động của đường tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột. Điều này không có nghĩa đi bộ khiến thức ăn "tiêu hóa nhanh hơn" theo cách làm tăng tốc toàn bộ quá trình tiêu hóa mà là giúp đường tiêu hóa duy trì hoạt động và giảm cảm giác khó chịu ở một số người.

Vì vậy, thay vì nằm hoặc ngồi lâu sau bữa ăn, một cuộc đi bộ nhẹ nhàng có thể là lựa chọn phù hợp.

Đi bộ sau ăn là một thói quen đơn giản nhưng hữu ích cho sức khỏe; giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi. Ảnh AI.

1.2. Đi bộ sau ăn có thể giúp giảm đầy hơi, chướng bụng

Cảm giác đầy bụng, căng tức hoặc khó chịu sau ăn khá phổ biến, đặc biệt khi ăn quá nhiều, ăn nhanh hoặc sử dụng những thực phẩm dễ gây sinh hơi. Đi bộ nhẹ có thể thúc đẩy nhu động của đường tiêu hóa, từ đó hỗ trợ sự di chuyển của khí và thức ăn trong ruột. Nhờ vậy, một số người có thể cảm thấy bụng dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả không giống nhau ở tất cả mọi người. Nếu vừa ăn xong đã vận động mạnh, đặc biệt sau một bữa ăn nhiều chất béo hoặc ăn quá no, tình trạng đầy bụng, buồn nôn hoặc trào ngược có thể tăng lên.

1.3. Đi bộ thường xuyên hỗ trợ phòng ngừa táo bón

Ít vận động là một trong những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ táo bón. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp kích thích nhu động ruột và có thể hỗ trợ duy trì thói quen đại tiện đều đặn. Đi bộ sau ăn vì thế có thể trở thành một phần của lối sống vận động, đặc biệt với người thường xuyên ngồi lâu hoặc ít hoạt động trong ngày.

Tuy nhiên, với người bị táo bón kéo dài, đi bộ không thay thế việc đánh giá nguyên nhân và điều chỉnh chế độ ăn, lượng nước, thói quen đi vệ sinh hoặc điều trị khi cần thiết.

1.4. Đi bộ sau ăn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn

Đây là một trong những lợi ích được nghiên cứu khá rõ của vận động sau bữa ăn. Sau khi ăn, đường glucose từ thức ăn được hấp thu vào máu khiến đường huyết tăng. Khi đi bộ, cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, nhờ đó có thể làm giảm mức tăng đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu cho thấy những đợt đi bộ ngắn sau các bữa ăn có thể giúp kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn so với không vận động.

Lợi ích này đặc biệt đáng quan tâm ở người có rối loạn đường huyết hoặc đái tháo đường. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần tuân thủ chế độ ăn, thuốc và kế hoạch vận động được khuyến nghị; không nên tự ý thay đổi thuốc dựa trên việc đi bộ.

2. Đi bộ sau ăn thế nào để có lợi cho tiêu hóa?

Bạn không cần đi bộ nhanh hay tập luyện nặng. Sau bữa ăn, nên bắt đầu bằng tốc độ nhẹ đến vừa, cảm thấy thoải mái và vẫn có thể trò chuyện bình thường.

Có thể áp dụng những cách đơn giản sau:

Đi bộ khoảng 10 - 15 phút: Đây là khoảng thời gian thực tế, dễ duy trì sau bữa ăn; nếu có điều kiện và sức khỏe phù hợp, có thể đi lâu hơn.

Bắt đầu với tốc độ nhẹ: Không cần đi nhanh ngay sau khi ăn, mục tiêu chính là tạo vận động nhẹ nhàng thay vì tập luyện cường độ cao.

Duy trì sau nhiều bữa ăn: Nếu lịch sinh hoạt cho phép, có thể đi bộ ngắn sau một hoặc nhiều bữa trong ngày. Tổng thời gian vận động trong ngày vẫn quan trọng đối với sức khỏe.

Lắng nghe phản ứng của cơ thể: Nếu xuất hiện đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy, ợ nóng hoặc khó chịu rõ rệt, nên dừng lại và điều chỉnh thời điểm vận động.

3. Không phải ai cũng nên đi bộ ngay sau khi ăn

Phần lớn người khỏe mạnh có thể đi bộ nhẹ sau ăn, nhưng một số người có thể cảm thấy khó chịu nếu vận động quá sớm hoặc quá mạnh như:

- Người thường xuyên bị trào ngược dạ dày - thực quản, đau bụng sau ăn hoặc có bệnh lý tiêu hóa nên lựa chọn thời điểm và cường độ vận động phù hợp với cơ thể.

- Đặc biệt, người vừa trải qua phẫu thuật, đang có bệnh mạn tính hoặc gặp triệu chứng bất thường khi vận động nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi thay đổi chương trình tập luyện.

Đi bộ sau ăn không phải là "mẹo chữa bệnh tiêu hóa". Giá trị chính của thói quen này nằm ở việc tạo thêm vận động nhẹ trong ngày, hỗ trợ nhu động đường tiêu hóa và kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Khi được thực hiện đều đặn cùng chế độ ăn hợp lý, đây có thể là một thói quen đơn giản nhưng hữu ích cho sức khỏe.