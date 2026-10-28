4 lợi ích của bài tập squat nếu thực hiện thường xuyên

Squat mô phỏng động tác ngồi xuống – đứng lên quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Duy trì bài tập này giúp tăng cường sức mạnh các nhóm cơ tham gia vận động, đặc biệt là cơ đùi trước, cơ đùi sau và cơ mông, đồng thời huy động cơ bụng để ổn định thân người. Khi các nhóm cơ này khỏe mạnh, cơ thể có thể thực hiện các hoạt động như đứng lên, ngồi xuống và di chuyển thuận lợi hơn, góp phần duy trì khả năng vận động khi tuổi tác tăng lên.

Tập squat mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Ảnh AI

Dưới đây là lợi ích của squat:

1. Squat giúp cải thiện khả năng linh hoạt và giữ thăng bằng

Nếu đã lâu không tập luyện, bạn có thể cảm thấy khó chịu hoặc chưa thể thực hiện động tác squat sâu. Nguyên nhân có thể là sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt của khớp và khả năng vận động còn hạn chế, chứ không đơn thuần do cơ thể bị “cứng”.

Để cải thiện khả năng vận động và giữ thăng bằng, hãy bắt đầu với mức squat phù hợp, sau đó tăng dần độ sâu khi cơ thể thích nghi. Bạn có thể dùng ghế chắc chắn làm điểm tựa để kiểm soát động tác. Không nên cố hạ thấp người hơn mỗi ngày nếu gây đau hoặc mất thăng bằng; ưu tiên thực hiện đúng kỹ thuật và tăng độ khó từ từ.

2. Squat giúp tăng cường tuần hoàn máu

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Heart Journal cho biết, thực hiện động tác squat từ tư thế đứng giúp làm tăng huyết áp động mạch, cung lượng tim và thể tích máu trung tâm ở những người khỏe mạnh.

Nói một cách đơn giản, squat giúp máu lưu thông khắp cơ thể hiệu quả hơn. Tuần hoàn máu tốt là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe, vì máu vận chuyển oxy đến não và tất cả các bộ phận khác trong cơ thể. Tuần hoàn máu kém có thể dẫn đến các vấn đề như tiểu đường, bệnh tuyến giáp, cao huyết áp và béo phì.

3. Squat giúp tăng cường sức mạnh cơ chân và cơ mông

Squat là bài tập phức hợp, huy động nhiều nhóm cơ cùng lúc, đặc biệt là cơ đùi trước, cơ mông và cơ khép đùi; các cơ vùng thân cũng tham gia để giữ ổn định tư thế. Thực hiện squat đúng kỹ thuật và tăng dần mức độ phù hợp có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ các hoạt động hằng ngày như đứng lên, ngồi xuống và leo cầu thang. Khi kết hợp với chế độ tập luyện và dinh dưỡng phù hợp, squat còn góp phần phát triển khối cơ.

4. Squat giúp tăng tiêu hao năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Squat không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp mà còn khiến cơ thể tiêu hao năng lượng trong quá trình tập luyện. Lượng calo tiêu hao phụ thuộc vào cường độ, thời gian tập, trọng lượng cơ thể và kỹ thuật thực hiện. Sau những buổi tập sức mạnh cường độ cao, mức tiêu hao năng lượng có thể tiếp tục tăng trong một khoảng thời gian ngắn khi cơ thể phục hồi.

Việc phát triển khối cơ cũng góp phần vào mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi, nhưng mức tăng thường không lớn. Để kiểm soát cân nặng, nên kết hợp squat và các bài tập sức mạnh khác với hoạt động thể chất thường xuyên, chế độ ăn cân đối và kiểm soát tổng năng lượng nạp vào.