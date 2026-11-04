4 lợi ích bất ngờ khi ngâm chân 15 phút mỗi ngày trước khi ngủ

Bàn chân - trung tâm của sức khỏe

Bác sĩ Phạm Thị Hồng Vân (Đông y Thọ Xuân Đường) cho biết, bàn chân được xem như “trung tâm” của sức khỏe tổng thể. Ngâm chân 15 phút trong nước ấm trước khi đi ngủ không chỉ giúp thư giãn tinh thần mà còn mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe thể chất.

Ngâm chân 15 phút trước khi đi ngủ mỗi ngày, cơ thể hưởng nhiều lợi ích. Ảnh: AI

Theo đó, nhiệt độ giúp tăng tuần hoàn máu tại vùng chân, kích thích các huyệt đạo trên bàn chân, qua đó thúc đẩy lưu thông khí huyết, cải thiện chức năng của các cơ quan tương ứng. Ngoài ra, nhiệt độ ấm làm dịu cơ bắp, giảm đau nhức và giúp thư giãn hệ thần kinh giao cảm.

Về mặt khoa học hiện đại, nhiệt độ nước ấm làm giãn mạch máu, tăng cường lưu thông máu về tim và não bộ, đồng thời kích thích sự hoạt động của các sợi thần kinh cảm giác. Từ đó, ngâm chân giúp giảm stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ quá trình hồi phục năng lượng cho cơ thể sau một ngày làm việc căng thẳng.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng thói quen trên có thể làm giảm đáng kể mức độ lo âu và cải thiện trạng thái tinh thần ở người lớn tuổi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lợi ích bất ngờ từ ngâm chân

Bác sĩ Vân chỉ ra 4 lợi ích từ việc ngâm chân thường xuyên trước khi đi ngủ.

Cải thiện lưu thông máu và giảm cảm giác lạnh chân

Chân là bộ phận xa tim nhất nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi tuần hoàn máu kém, nhất là khi nhiệt độ môi trường xuống thấp hoặc ở những người có bệnh mạn tính như tiểu đường, suy tuần hoàn. Ngâm chân trong nước ấm làm giãn các mạch máu dưới da, tăng lưu lượng máu đến vùng chân và các mô xung quanh.

Khi máu lưu thông tốt hơn, oxy và dưỡng chất được vận chuyển đến các tế bào hiệu quả, đồng thời các chất thải như carbon dioxide và các sản phẩm chuyển hóa cũng được loại bỏ nhanh hơn.

Hiệu ứng này làm giảm cảm giác tê lạnh, đau nhức và mỏi mệt ở chân. Ngoài ra, tuần hoàn máu cải thiện còn tác động tích cực lên hệ thần kinh cảm giác, giảm các cơn đau do co thắt mạch hoặc tổn thương thần kinh ngoại vi.

Việc duy trì thân nhiệt ổn định cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể, đặc biệt trong các mùa lạnh, giúp cơ thể tránh khỏi các tình trạng cảm lạnh, viêm đường hô hấp.

Giảm đau nhức và cải thiện tình trạng cơ xương khớp

Nước ấm có tác dụng giãn cơ và tăng tính đàn hồi của các mô mềm. Khi ngâm chân trong nước ấm, các cơ, gân và dây chằng quanh bàn chân, cổ chân được thư giãn, giảm co thắt và căng cứng.

Đặc biệt với những người thường xuyên đứng nhiều, vận động nhiều hoặc mắc các bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp, đau thần kinh tọa thì việc ngâm chân giảm cảm giác đau, nhức mỏi một cách hiệu quả.

Ngoài ra, ngâm chân còn làm tăng lưu thông máu tới các mô cơ, đẩy nhanh quá trình hồi phục tổn thương vi thể, giảm phù nề và viêm. Điều này giảm thiểu các cơn đau cấp tính và mạn tính, nâng cao khả năng vận động và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Một số người kết hợp ngâm chân với các bài massage nhẹ nhàng hoặc sử dụng tinh dầu có tính chống viêm như dầu gừng, dầu tràm để tăng cường tác dụng giảm đau và thư giãn.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe toàn diện. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất ngủ, ngủ không sâu là do căng thẳng thần kinh và rối loạn tuần hoàn máu ngoại vi.

Việc ngâm chân trong nước ấm trước khi đi ngủ kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, làm giảm các phản ứng căng thẳng, từ đó giúp cơ thể chuyển nhanh hơn sang trạng thái nghỉ ngơi.

Nhiệt độ ấm từ nước ngâm cũng giúp điều hòa thân nhiệt, làm dịu các cơn đau nhẹ, loại bỏ cảm giác tê buốt hoặc lạnh chân – những nguyên nhân thường khiến người ta khó ngủ.

Hơn nữa, việc tạo ra thói quen ngâm chân cũng giúp não bộ hình thành “liên kết” với thời gian thư giãn, báo hiệu rằng sắp đến giờ nghỉ ngơi, từ đó thúc đẩy sản xuất hormone melatonin – hormone thiết yếu cho giấc ngủ.

Nhờ đó, người ngâm chân đều đặn thường xuyên sẽ cảm nhận được giấc ngủ sâu hơn, ít thức giấc giữa đêm, tinh thần sáng khoái và sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

Tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp và hệ tim mạch

Ngâm chân bằng nước ấm giúp giãn nở mạch máu, giảm sức cản của các động mạch nhỏ ở chi dưới, qua đó làm giảm áp lực máu trong hệ tuần hoàn ngoại biên.

Điều này giúp giảm áp lực lên tim và ổn định huyết áp, đặc biệt có lợi cho những người bị tăng huyết áp hoặc các vấn đề về tuần hoàn.