4 loại trái cây cải thiện chỉ số đường huyết

Nội dung 1. Các loại quả mọng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa 2. Chuối hỗ trợ cân bằng chỉ số đường huyết 3. Quả lê có chỉ số đường huyết thấp 4. Táo ngăn ngừa đường huyết tăng cao đột ngột

Chỉ số đường huyết của cơ thể chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng và thói quen lựa chọn thực phẩm hàng ngày.

Việc thêm các loại trái cây giàu chất xơ và chất chống oxy hóa vào thực đơn không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, hạn chế tình trạng tăng đường đột ngột sau các bữa ăn.

1. Các loại quả mọng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa

Quả mọng chứa ít đường tự nhiên, giàu chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng độ nhạy insulin.

Quả mọng tươi bao gồm dâu tây, việt quất hay mâm xôi là nhóm thực phẩm hàng đầu được các chuyên gia khuyến nghị nhờ hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao. Chất xơ trong loại quả này có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, từ đó hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin trong cơ thể.

Bên cạnh đó, việc kết hợp quả mọng cùng sữa chua Hy Lạp nguyên chất bổ sung thêm nguồn protein lành mạnh, giúp kéo dài thời gian hấp thụ carbohydrate và giữ mức đường trong máu luôn ở trạng thái ổn định. Trong điều kiện không có trái cây tươi, quả mọng đông lạnh vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng để người dùng linh hoạt chế biến.

Lượng khuyên dùng: Nên ăn khoảng một nắm tay (tương đương khoảng 80 – 120 gram ) quả mọng mỗi khẩu phần.

2. Chuối hỗ trợ cân bằng chỉ số đường huyết

Chuối chứa lượng đường tự nhiên, loại quả này cung cấp dồi dào chất xơ, kali và vitamin B6 giúp điều hòa tốc độ hấp thụ đường vào máu tốt hơn các món ăn vặt chế biến sẵn.

Để hạn chế nguy cơ tăng đường huyết đột ngột, người bệnh đái tháo đường hoặc người quan tâm đến sức khỏe có thể kết hợp chuối với các nguồn protein và chất béo tốt như lạc rang, bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân. Sự kết hợp này mang lại nguồn năng lượng bền vững và giữ chỉ số đường huyết ổn định giữa các bữa ăn chính.

Lượng khuyên dùng: Nên ăn 1 quả chuối cỡ vừa hoặc nhỏ mỗi lần. Người có nhu cầu kiểm soát đường huyết nên chọn quả vừa chín tới, tránh chọn quả quá chín vì lượng đường tự nhiên lúc đó sẽ cao hơn.

3. Quả lê có chỉ số đường huyết thấp

Quả lê có chỉ số đường huyết thấp, tốt cho người cần kiểm soát đường huyết.

Quả lê có chỉ số đường huyết (GI) thấp, dao động từ khoảng 38 (hoặc trong khoảng 30 - 40 tùy loại). Nhờ sở hữu chỉ số đường huyết thấp, tạo ra mức tăng glucose từ từ và nhẹ nhàng hơn so với nhiều loại trái cây khác. Thành phần giàu chất xơ cùng hợp chất polyphenol trong lê đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình phân hủy carbohydrate tại ruột và giảm thiểu sản xuất glucose thừa.

Việc thưởng thức một quả lê nhỏ sau bữa ăn hoặc kết hợp cùng phô mai, sữa chua, các loại hạt dinh dưỡng giúp tạo ra bữa phụ lành mạnh. Thêm vào đó, duy trì thói quen ăn lê đều đặn còn hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường về lâu dài.

Lượng khuyên dùng: Khẩu phần lý tưởng là 1 quả lê kích thước nhỏ đến trung bình vào cuối bữa ăn hoặc làm bữa phụ.

4. Táo ngăn ngừa đường huyết tăng cao đột ngột

Táo chứa hàm lượng lớn chất xơ hòa tan đặc biệt là pectin, có tác dụng làm chậm quá trình làm rỗng của dạ dày và quá trình hấp thụ đường vào máu. Cũng như quả lê, quả táo cũng có chỉ số đường huyết (GI) thấp, thường dao động trong khoảng 36 - 40. Nhờ sở hữu chỉ số đường huyết tương đối thấp kết hợp với polyphenol, táo giúp cải thiện độ nhạy insulin và ngăn ngừa hiện tượng đường huyết tăng cao đột ngột.

Người dùng có thể thưởng thức táo bằng cách cắt lát ăn kèm bơ hạt tự nhiên, trộn cùng yến mạch ngâm qua đêm hoặc kết hợp với phô mai ít béo. Những cách chế biến này giúp tăng cường cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình hấp thu dưỡng chất diễn ra từ từ và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Lượng khuyên dùng: Nên ăn 1 quả táo nhỏ hoặc vừa mỗi ngày để cân đối hàm lượng carbohydrate nạp vào cơ thể.