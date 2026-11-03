4 loại rau củ bán đầy chợ Việt được ví như 'trợ thủ' của collagen, phụ nữ ăn thường xuyên vừa khỏe vừa đẹp

Collagen là loại protein quan trọng, có mặt trong da, xương, gân, sụn và nhiều mô liên kết của cơ thể. Đối với làn da, collagen góp phần duy trì cấu trúc, độ săn chắc và đàn hồi. Tuy nhiên, lượng collagen tự nhiên có xu hướng suy giảm theo tuổi tác, đồng thời chịu ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời, thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng.

Để tổng hợp collagen, cơ thể cần có đủ protein, vitamin C cùng một số vi chất khác. Trong đó, những loại rau củ giàu vitamin và chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ quá trình này.

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina là loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin A, C, K, folate cùng các khoáng chất như sắt và magie. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò cần thiết trong quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì cấu trúc bình thường của da và các mô liên kết.

Ngoài ra, rau bina còn cung cấp lutein, zeaxanthin và các hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa, đồng thời có lợi cho sức khỏe đôi mắt.

Hàm lượng chất xơ trong rau cũng góp phần hỗ trợ tiêu hóa, giúp bữa ăn cân đối hơn mà không làm tăng quá nhiều năng lượng.

Rau bina có thể chế biến thành nhiều món đơn giản như xào tỏi, nấu canh thịt băm, nấu súp hoặc kết hợp với trứng. Khi chế biến, nên tránh nấu quá lâu để hạn chế thất thoát vitamin C.

Ớt chuông

Trong nhóm rau củ quen thuộc, ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ, nổi bật nhờ hàm lượng vitamin C khá cao.

Vitamin C cần thiết để cơ thể tạo collagen, đồng thời tham gia bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ còn chứa beta-carotene và các sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa.

Không chỉ có lợi cho da, ớt chuông còn chứa nhiều nước, chất xơ và tương đối ít năng lượng. Vì vậy, đây là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào thực đơn của người muốn duy trì cân nặng hợp lý.

Ớt chuông có thể ăn sống trong salad sau khi rửa sạch, xào cùng thịt bò, thịt gà, nấm hoặc chế biến thành món ớt chuông nhồi thịt. Nếu muốn giữ lại nhiều vitamin C, nên ưu tiên ăn tươi hoặc nấu nhanh ở nhiệt độ vừa phải.

Đậu bắp

Đậu bắp là loại rau quả phổ biến tại các chợ Việt, được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt nhẹ và lớp chất nhầy đặc trưng.

Loại thực phẩm này cung cấp vitamin C, folate, chất xơ và một số hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C góp phần hỗ trợ tổng hợp collagen, trong khi chất xơ có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa.

Phần chất nhầy của đậu bắp chủ yếu chứa các polysaccharide hòa tan, giúp tạo kết cấu đặc trưng khi nấu. Chúng có thể góp phần bổ sung chất xơ cho chế độ ăn, nhưng không phải collagen và cũng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn đậu bắp trực tiếp làm tăng collagen trong da.

Đậu bắp có thể luộc, hấp, xào tỏi, nấu canh chua hoặc nướng. Trong đó, đậu bắp luộc chấm nước mắm tỏi ớt là món đơn giản, ít dầu mỡ, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm dễ mua, dễ chế biến và thường xuyên xuất hiện trong các món ăn của người Việt.

Loại quả này cung cấp vitamin C, kali, chất xơ và đặc biệt là lycopene, một sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa.

Vitamin C góp phần hỗ trợ cơ thể tổng hợp collagen, trong khi lycopene có thể giúp bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi của stress oxy hóa. Một số nghiên cứu về dinh dưỡng cũng quan tâm đến vai trò của lycopene đối với sức khỏe làn da, tuy nhiên không nên xem cà chua là thực phẩm có khả năng ngăn ngừa nếp nhăn hay thay thế kem chống nắng.

Cà chua có thể dùng để nấu canh trứng, sốt cá, xào cùng thịt bò, làm salad hoặc nấu súp. Đáng chú ý, lycopene thường được cơ thể hấp thu tốt hơn khi cà chua được nấu chín cùng một lượng dầu ăn vừa phải.

Ăn rau củ thế nào để hỗ trợ làn da khỏe đẹp và hạn chế mất chất dinh dưỡng?

Dù chứa nhiều dưỡng chất có lợi, cả 4 loại thực phẩm trên đều không thể tự mình quyết định lượng collagen hay tốc độ lão hóa của làn da.

Để cơ thể tổng hợp collagen hiệu quả, cần kết hợp rau củ với nguồn protein đầy đủ từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu nành và các loại đậu. Protein cung cấp những axit amin cần thiết để tạo nên cấu trúc collagen, trong khi vitamin C tham gia vào quá trình hình thành và ổn định loại protein này.

Chẳng hạn, một bữa cơm gồm cá hấp, rau bina xào tỏi và canh cà chua có thể cung cấp đồng thời protein, vitamin và chất xơ. Hoặc có thể kết hợp thịt bò xào ớt chuông, đậu bắp luộc và một phần trái cây tươi để tăng sự đa dạng dưỡng chất.

Khi chế biến rau củ, cần lưu ý vitamin C dễ bị hao hụt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao và nước. Vì vậy, nên rửa rau trước khi cắt, hạn chế ngâm quá lâu và không đun nấu kéo dài nếu không cần thiết.

Đối với rau ăn sống như ớt chuông và cà chua, cần lựa chọn nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn, rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi sử dụng.

Ngoài dinh dưỡng, việc bảo vệ làn da trước tia cực tím cũng rất quan trọng. Tiếp xúc với ánh nắng quá mức có thể thúc đẩy sự phân hủy collagen và khiến da lão hóa sớm. Do đó, sử dụng kem chống nắng phù hợp, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và duy trì vận động đều đặn vẫn là những thói quen cần thiết.

Một số người cũng cần chú ý khi lựa chọn thực phẩm. Chẳng hạn, người có tiền sử sỏi thận canxi oxalat có thể cần hạn chế lượng rau bina do hàm lượng oxalat tương đối cao, tùy theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nhìn chung, rau bina, ớt chuông, đậu bắp và cà chua đều là những thực phẩm có thể bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn đa dạng. Dù không trực tiếp cung cấp collagen, chúng mang lại các dưỡng chất giúp cơ thể duy trì hoạt động bình thường, góp phần chăm sóc làn da và sức khỏe từ bên trong.